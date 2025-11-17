La valeur du jour à Paris - TotalEnergies acquiert un portefeuille d'actifs auprès de Daniel Kretinsky, qui entre au capital

(AOF) - TotalEnergies (+0,52% à 56,52 euros) a signé un accord avec Energetický a průmyslový holding (EPH) pour racheter 50% d'une plateforme de production flexible d'électricité (centrale à gaz et à biomasse, batteries) en Europe de l'ouest. La société détenue par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, recevra en échange 5,1 milliards d'euros en actions TotalEnergies, via l'émission de 95,4 millions d'actions. "Cela représente environ 4,1% du capital social de TotalEnergies et fera d'EPH l'un des premiers actionnaires de la compagnie à l'issue de l'opération," a précisé le groupe pétrolier.

"Nous sommes très intéressés à devenir un actionnaire de référence de TotalEnergies sur le long terme," a déclaré Daniel Kretinsky.

EHP est valorisée à 10,6 milliards d'euros, soit un multiple de 7,6 fois l'Ebitda. La transaction aboutira à la création d'une coentreprise détenue à parité par TotalEnergies et EPH. Sa finalisation devrait avoir lieu mi-2026.

Elle aura la charge de la gestion industrielle des actifs et du développement du portefeuille. Chacune des deux entreprises commercialisera sa part de production via un accord de tolling avec la coentreprise (accord passé entre un acheteur et un producteur d'électricité).

Développement de son activité de trading d'électricité en Europe

Dans le cadre de sa stratégie "Integrated Power", cette opération permet à TotalEnergies de développer son activité de trading d'électricité en Europe et d'élargir son offre d'électricité bas carbone et disponible 24h/24 (Clean Firm Power). Le groupe explique qu'il sera ainsi très bien positionnée pour répondre à la demande croissante des data centers en Europe.

En outre, il permet aussi au géant pétrolier de diversifier la valeur ajoutée à la chaîne gaz qu'il établit, notamment entre les Etats-Unis et l'Europe. La production nette d'électricité additionnelle, estimée à 15 TWh/an, permettra ainsi d'apporter de la valeur ajoutée à environ 2 Mt/an de GNL.

La transaction porte sur un portefeuille de plus de 14 GW de capacité brute d'actifs de production flexible en opération ou en construction, comprenant principalement des centrales à gaz, à biomasse et des batteries qui bénéficient de revenus sécurisés de capacité représentant 40% de la marge brute. Il permet à TotalEnergies de se renforcer sur les marchés européens à fort potentiel (Italie, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas et France).

Accroissement du cash-flow

"Cette acquisition offre un effet relutif immédiat pour tous les actionnaires de TotalEnergies et accélère la mise en œuvre de la stratégie et la profitabilité du segment Integrated Power en Europe", explique le fournisseur français d'hydrocarbures.

L'opération est immédiatement accrétive en termes de cash-flow par action pour les actionnaires de TotalEnergies. Sur les cinq prochaines années, le groupe pétrolier devrait accroître son cash-flow disponible d'environ 750 millions de dollars en moyenne par an, couvrant très largement la charge de dividendes relative aux actions nouvellement émises.

Grâce à cette transaction, le secteur Integrated Power générera un free cash-flow positif et contribuera au retour à l'actionnaire dès 2027 au lieu de 2028. Cette transaction contribue également à l'amélioration du ROACE (return on average capital employed = rendement moyen du capital investi) du secteur de 10 à 12% sur les cinq prochaines années.

Cette accélération de la croissance non organique du secteur Integrated Power conduit TotalEnergies à abaisser de 1 milliard de dollars sa guidance annuelle de Capex nets, à 14-16 milliards de dollars par an sur la période 2026-2030, dont 2-3 milliards de dollars par an pour Integrated Power. La société maintiendra en revanche son objectif global de croissance de génération électrique à l'horizon 2030 entre 100 et 120 TWh.

Points clés

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;

- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :

- croissance de 30% de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),

- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,

- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,

- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à moins de 45$/b ;

- Position de 1er importateur de gaz GNL des Etats-Unis ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité : capacités, sécurisées par des contrats d'achat à long terme, de 35 GW en 2025 et attendues à 100 GW pour 2030 ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3% sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8%, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.

Défis

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ avec une variation de 10$ ;

- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024 ;

- Impact limité des tarifs douaniers américains sur l’acier, hors projets en développement ;

- Incertitudes des investisseurs sur la capacité à dégager en 2025 un flux de trésorerie suffisant pour financer les investissements et la distribution aux actionnaires, soit 33 Mds$ ;

- Après un repli de 5 % du bénéfice net au 1er trimestre, objectifs 2025 confirmés :

- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,

- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5-5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40% du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.