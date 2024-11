La valeur du jour à Paris - Schneider Electric : départ inattendu de son directeur général Peter Herweck

(AOF) - Schneider Electric (-1,40% à 236,50 euros) accuse le plus fort recul de l'indice CAC 40 après l'annonce du départ surprise de son directeur général Peter Herweck en poste depuis 18 mois sur fond de divergences dans la mise en œuvre de la feuille de route de la société. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Olivier Blum "pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie et engager la prochaine phase de son développement", précise un communiqué de presse du spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes.

Ces décisions sont à effet immédiat.

Peter Herweck avait bien réussi sur le plan opérationnel et s'était forgé une bonne réputation auprès de la communauté buy-side, indique Berenberg. "En résumé, ce changement de direction nous laisse penser que les fusions-acquisitions sont plus probables sous la direction de Olivier Blum que sous celle de Peter Herweck, ce qui peut inciter les investisseurs à la prudence", ajoute l'analyste.

Ce changement à la tête du groupe intervient alors que Schneider Electric (+59,02%) enregistre pourtant la plus forte hausse de l'indice phare de la place parisienne sur un an et la deuxième meilleure progression (+30,84%) depuis le 1er janvier 2024.

Mesure préventive

"Lors d'une brève conférence téléphonique, la directrice financière Hilary Maxson a déclaré que la décision n'était pas liée à des problèmes opérationnels mais qu'il s'agissait d'une mesure préventive et que Schneider Electric continuerait à mettre en œuvre sa stratégie actuelle", précise Stifel, toujours à l'Achat sur le dossier.

Selon Hilary Maxson, le conseil d'administration a estimé qu'au cours de ces dernier mois que la feuille de route stratégique de Schneider Electric n'était pas mise en œuvre de manière suffisamment décisive et collaborative et avec suffisamment de rapidité sous la direction de Peter Herweck, et qu'il y avait également des désaccords sur le style de gestion général.

Membre du comité exécutif depuis 2014, Olivier Blum dirige l'activité gestion de l'énergie de Schneider Electric. Celle-ci a bondi de 11,6% en organique au troisième trimestre 2024 à 7,65 milliards d'euros et de 10,1% sur les 9 premiers mois 2024, à 22,30 milliards d'euros.

Fin octobre, le groupe a fait état d'une solide performance trimestrielle et confirmé ses objectifs 2024. Le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes a dégagé un chiffre d'affaires de 9,31 milliards d'euros, en hausse sur un an de 5,9% en données publiées et de 8% à périmètre et taux de change constants. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 9,23 milliards d'euros pour ce trimestre.

