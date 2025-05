La valeur du jour à Paris - Robertet : ses nouveaux objectifs à horizon 2030 enchantent les marchés

(AOF) - Robertet (+2,04% à 852 euros) enregistre une des plus fortes hausses au sein de l'indice SBF 120 après avoir dévoilé ce matin son plan ambitieux " Seed to Success 2030 ", à l'occasion de sa journée investisseurs. " Ce premier Capital Markets Day marque une étape importante pour Robertet. Nous y partageons notre feuille de route à horizon 2030. Notre ambition est d'atteindre un chiffre d'affaires entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros et d'améliorer progressivement la rentabilité ", a souligné Jérôme Bruhat, directeur général du fabricant de produits aromatiques.

Cet objectif de ventes à horizon 2030 représente une croissance annuelle moyenne de 5 à 7%, portée par une combinaison de croissance organique et d'acquisitions ciblées.

En outre, le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes entend améliorer son niveau d'Ebitda au-delà de 20% du chiffre d'affaires et stabiliser son retour sur capital employé autour de 16%.

Les quatre divisions du groupe (parfumerie, arômes, matières premières, health & beauty) contribueront à cette dynamique, avec une accélération attendue pour la division health & beauty, dont le poids dans le chiffre d'affaires devrait doubler d'ici 2030. L'Asie – incluant l'Asie du Nord, du Sud et l'Inde – devrait représenter près d'un quart des revenus à cet horizon.

Le free cash-flow avant acquisitions pourrait être compris entre 105 et 115 millions d'euros, soutenu par une stricte discipline de coûts et une gestion optimisée du besoin en fonds de roulement.

Enfin, la stratégie d'allocation du capital restera équilibrée, autour de trois priorités : maintenir un haut niveau d'investissements industriels et digitaux, poursuivre une politique ciblée de croissance externe et améliorer graduellement la rémunération des actionnaires, en fonction des résultats et des besoins de financement des projets de croissance.

Accélération dans les nouveaux marchés à fort potentiel

Pour atteindre ses nouveaux objectifs, Robertet mise sur l'accélération de sa présence dans de nouveaux marchés à fort potentiel sur la période 2025-2030. Le groupe a identifié dix pays comme prioritaires : Inde, Chine, Indonésie, Brésil, Mexique, Émirats arabes unis, Vietnam, Arabie saoudite, Thaïlande et Philippines. Ces marchés devraient représenter plus de 50% de la croissance du groupe, avec un rythme de croissance de 10%, deux fois supérieur à celui du marché mondial des arômes et des parfums.

Disposant de 31 sites dans 18 pays, Robertet poursuivra aussi son développement industriel avec de nouveaux projets en Indonésie, au Mexique et en Inde, ainsi qu'une modernisation de ses sites au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Le groupe continue d'investir dans l'augmentation des capacités de production, l'automatisation des processus, et le renforcement des standards de sécurité sur l'ensemble de ses sites.

La présentation de ses nouvelles ambitions fait suite à celle de ses solides résultats sur l'année 2024. Le 14 avril dernier, le spécialiste des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes avait enregistré un résultat net, part du groupe, en progression de 20,7% à 90,07 millions d'euros. L'Ebitda a augmenté de 18,1% à 157,07 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 19,4% contre 18,4% en 2023. Robertet a bénéficié " d'un contexte de baisse relative des coûts d'achat au premier semestre " et du " dynamisme des catégories de produits à forte valeur ajoutée ".

Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 12% à 807,6 millions d'euros. Il a augmenté 10,3% à taux de change et périmètre constants.

