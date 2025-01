La valeur du jour à Paris - LVMH voit rouge après ses résultats annuels

(AOF) - LVMH (-6,20% à 704,10 euros) accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40, au lendemain de la publication de résultats décevants en 2024. Le propriétaire de la marque Christian Dior entraîne dans son sillage Kering (-6,51% à 243,35 euros), Hermès (-0,71% à 2643 euros) et L'Oréal (-2,63% à 357,95 euros). Le groupe de luxe dirigé par Bernard Arnault a été pénalisé notamment par la faiblesse de la demande asiatique. Il a fait face à un environnement économique et géopolitique difficile et une base de comparaison élevée, après des années de croissance exceptionnelle post-Covid.

Sur l'ensemble de l'année 2024, le groupe aux 75 maisons de luxe a déclaré un bénéfice net en recul de 17%, à 12,55 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 13,52 milliards d'euros. Le résultat opérationnel se replie de 14%, à 19,57 milliards d'euros (contre 20,34 milliards de consensus). La marge d'Ebita est de 23,1% contre 24,2% attendue et 26,3% en 2023.

"La marge brute a chuté de 180 points de base pour atteindre 67% au cours de l'exercice 2024, contre 68,8% au cours de l'exercice 2023. Les hausses de prix limitées n'ont pas suffi à compenser l'inflation des coûts et l'impact fortement négatif des opérations de couverture du risque de change", a souligné Stifel.

Le chiffre d'affaires a diminué de 2% à 84,68 milliards d'euros (contre 84,10 milliards de consensus). A taux de change et périmètre constants, il s'affiche en légère hausse (+1%) contre une croissance de 13% un an plus tôt.

Les ventes de l'activité "Montres et Joaillerie" sont en baisse organique de 2% en 2024. Le résultat opérationnel courant est en recul de 28% "lié au maintien des investissements dans la rénovation des boutiques, de la communication, et aussi aux variations de change", explique LVMH.

Toutefois, au quatrième trimestre, ses ventes ont atteint 23,93 milliards d'euros, soit une hausse de 1% à taux de change et périmètre constants, après un recul de 3% au troisième trimestre en données comparables. Ce redressement a été porté par l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe.

Jefferies anticipait en particulier sur les trois derniers mois de l'année 2024 une croissance de 3% des ventes de la division "Mode et Maroquinerie". Or, elles se sont repliées de 1% en organique et de 3% en publiées. Sur ce même segment, son résultat opérationnel courant est en recul de 10% en 2024 et les ventes ont fléchi de 1% en organique.

Hausse des ventes et de l'Ebita attendues pour 2025

En outre, LVMH a bénéficié d'un free cash-flow de 10,5 milliards d'euros (+29%) qui a été pour partie absorbé par les acquisitions (1 milliard d'euros) et les opérations en capital (7,7 milliards d'euros, dont 6,5 milliard d'euros de dividendes versés aux actionnaires de LVMH). "L'amélioration du free cash-flow provient pour moitié d'une réduction des capex (5,53 milliards d'euros contre 7,5 milliards d'euros en 2023), signale Invest Securities.

Lors de l'Assemblée Générale du 17 avril prochain, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action. Un acompte sur dividende de 5,50 euros par action a été distribué le 4 décembre 2024. Le solde de 7,50 euros sera mis en paiement le 28 avril 2025.

"Malgré un contexte géopolitique et macro-économique encore incertain, LVMH reste confiant pour 2025 et maintiendra sa stratégie centrée sur le développement de ses marques. La société est confiante dans la relance de Tiffany, portée par la rénovation du parc de magasins. Le consensus anticipe pour 2025 un chiffre d'affaires de 88,3 milliards d'euros (+4%) et un Ebita de 21,6 milliards d'euros (+10%)", fait savoir aussi Invest Securities.