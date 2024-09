La valeur du jour à Paris - Legrand : ses objectifs 2030 accueillis timidement

(AOF) - Legrand perd 0,24% à 104 euros au sein d'un marché parisien en forte hausse alors que sa journée investisseurs se tient ce mardi à Londres. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment y présente ses ambitions 2030, et mise sur l'accélération de sa " croissance rentable et responsable " avec un chiffre d'affaires 2030 compris entre 12 et 15 milliards d'euros. Le groupe table sur une croissance annuelle moyenne des ventes hors effets de change comprise entre 6% à 10%, dont une hausse de 3% à 5% en organique et de 3% à 5% liée aux acquisitions.

La marge opérationnelle ajustée moyenne est anticipée à environ 20% du chiffre d'affaires, comprenant de 30 à 50 points de base d'amélioration annuelle organique et de 30 à 50 points de base de dilution annuelle venant des acquisitions.

"Legrand a maintenu son objectif de marge opérationnelle ajustée inchangé à environ 20 % (les attentes étaient d'au moins 21 % avec une marge opérationnelle ajustée déjà de 20,9 % pour l'exercice 2025)", précise Jefferies, qui maintient sa recommandation "Conserver" sur le dossier.

"L'argument en faveur de l'achat de Legrand est qu'il est difficile de justifier le fait de détenir des titres industriels liés à la construction avec une forte exposition aux bureaux dans un cycle de baisse des taux d'intérêt", ajoute le broker.

Par ailleurs, Legrand table sur une génération de cash flow libre de près de 10 milliards d'euros sur la période 2025-2030, avec un cash flow libre compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d'affaires. La société table par ailleurs sur un ratio moyen d'investissements sur chiffre d'affaires compris entre 3% et 3,5%, et un ratio moyen de besoin en fonds de roulement inférieur ou égal à 10% des ventes.

Sa politique d'allocation du capital donne la priorité aux acquisitions (au moins 50% du cash flow libre en moyenne) et au paiement d'un dividende attractif (avec un ratio de distribution de l'ordre de 50%). Sur la période, ce seront environ 5 milliards d'euros qui seront ainsi dédiés aux acquisitions de sociétés venant compléter le dispositif produits et géographique du groupe.

Enfin, Legrand cible l'atteinte de 80% de ventes éco-responsables et une diminution des émissions Scopes 1, 2 et 3 conformes à l'engagement Net Zéro 2050.

Legrand annoncera le 7 novembre ses résultats des neuf premiers mois 2024.

