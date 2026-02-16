La valeur du jour à Paris L'Oréal rebondit et se hisse en tête du CAC, la déception des résultats vite oubliée

(AOF) - L'Oréal parvient à reprendre des couleurs lundi après sa lourde chute de vendredi, aidée par quelques commentaires d'analystes rassurants qui tendent à relativiser la contre-performance du géant français des cosmétiques sur le 4ème trimestre 2025.

Le titre rebondit de 3,3%, signant la plus forte progression de l'indice CAC 40 et l'une des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.

Le titre efface ainsi une bonne partie des pertes de presque 5% qui avaient été essuyées vendredi au lendemain de la publication d'une croissance organique de "seulement" 6% au 4ème trimestre, là où les analystes attendaient 6,3% et où le consensus "officieux" anticipait 7%.

Une déception liée pour l'essentiel au tassement de sa croissance dans les produits de luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Aesop ou Maison Margiela) et à la faiblesse récurrente de son activité en Chine, où l'environnement reste difficile même s'il tend à légèrement s'améliorer.

"Le débat se concentre principalement sur le rythme du redressement de l'activité en Chine, où le quatrième trimestre a déçu mais où le premier trimestre semble avoir bien démarré", font remarquer ce matin les analystes de Deutsche Bank.

"Il faudra sans doute attendre les résultats du premier trimestre des grands acteurs du luxe pour savoir réellement comment la situation va évoluer", ajoute la banque allemande.

Au-delà des résultats décevants du quatrième trimestre, bon nombre d'investisseurs préfèrent retenir les signes encourageants allant dans le sens d'une amélioration rapide des performances du spécialiste des produits de beauté et s'attendent à une certaine revalorisation du titre avec le reflux de ces facteurs adverses temporaires.

Si les équipes d'UBS déplorent une "nouvelle opportunité manquée" avec la présentation des derniers résultats, elles assurent aussi que la "poussière devrait rapidement retomber".

"Plutôt que de surpasser nettement les attentes et de démontrer de manière convaincante qu'il avait franchi un cap - avec une accélération de la croissance - L'Oréal s'est retrouvé piégé par des éléments ponctuels défavorables (notamment le déstockage inattendu en Asie dans le secteur du "travel retail" ou le décalage entre livraisons et ventes finales aux Etats-Unis) qui ont éclipsé les progrès sous-jacents de l'entreprise", commente ce matin Guillaume Delmas, le spécialiste de valeur chez UBS.

D'après le professionnel, le marché devrait rapidement mettre de côté les résultats décevants des deux derniers trimestres pour se concentrer davantage sur les nombreux atouts qui caractérisent le dossier.

Dans sa note de recherche, UBS évoque, pêle-mêle, (1) l'amélioration généralisée de la croissance à périmètre comparable du groupe, (2) une reprise de ses principaux moteurs de croissance, (3) un début d'année solide validant l'ambition du groupe d'accélérer sa croissance en 2026, (4) la perspective de nombreuses acquisitions offrant des opportunités de synergies, (5) son statut de pionnier dans l'IA parmi les grandes valeurs du secteur beauté, qui le positionne comme un gagnant évident de la révolution technologique en cours et (6) une valorisation attractive.

Si le titre se traite actuellement sur la base d'un PER 2026 de 27,5x, soit une prime de 35% par rapport au reste du secteur européen des biens de consommation courante (20x), son PER reste encore nettement inférieur à sa moyenne des 10 dernières années, qui s'établit à 30,5x, fait remarquer UBS.

Avec sa progression d'aujourd'hui, le titre affiche désormais une hausse de 3,3% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de 2,2% pour le CAC 40.

Sur les 12 mois écoulés, il gagne encore de 11,5%, contre une progression de 1,9% pour le CAC.

Sur le plan technique, L'Oréal s'apprête à combler son "pullback" sous le seuil des 385 euros qui avait suivi la publication des résultats de jeudi soir et reste confortable installé au-dessus de ses moyennes mobiles à 100 et 200 jours, de respectivement 373,5 et 376 euros, ce qui constitue le signe d'une dynamique boursière toujours solide.

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opérationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers (34,76%) et Nestlé (20,14%) devant les salariés (2%), Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, révision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions (acquisitions du coréen DrG, de Color Wow et de Medik8) et les partenariats (Galderma, n°1 mondial de la dermatologie et la maison de couture Jacquemus avec prises de participation de 10 % chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024 et 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53% d’eau recyclée et 37% des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieurs à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres, les 3 Mds€ tirés de la réduction, en février, de la participation, ramenée en février de 8,7 % à 7,2 %, dans Sanofi permettant de financer aux ¾ l’acquisition de la branche fragances de Kering.

Défis

- Intégration, à partir de la fin du 1er semestre 2026, des activités parfums et produits de beauté de Kering : Maison Creed et licences des autres Maisons (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci) et définition d’une stratégie pour la co-entreprise spécialisée dans la longévité et le bien-être dans le domaine du luxe ;

- Intérêt pour le groupe Armani, avec offre de prise de participation de 15 % ;

- Confirmation de la reprise des ventes observée au 3ème trimestre sur les 2 grands marchés, Chine et Etats-Unis ;

- Après une progression de 0,5 % au 3ème trimestre (4,2 % hors effet de change), 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane– et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.