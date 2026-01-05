La valeur du jour à Paris - L'opération militaire américaine au Venezuela fait bondir les actions du secteur de la défense

(AOF) - A Paris, à l'ouverture des marchés ce lundi, les valeurs du secteur de la défense grimpent à la suite de l'opération militaire d'envergure menée par les forces américaines au Venezuela conclue par l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro. Cet événement géopolitique majeur de ce début d'année 2026 a été un catalyseur soudain sur les places boursières. Exail Technologies domine le SBF 120 grimpant de 11,16% à 94,60 euros. Au sein du même indice, Dassault Aviation avance de 3,42% à 290 euros. Thales figure parmi les plus fortes progressions du CAC 40 gagnant plus de 4% à 243,60 euros.

Dans le détail, dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier, aux premières heures de l'aube, la première puissance mondiale a lancé une offensive militaire d'envergure sur le sol vénézuélien, baptisée "Absolute Resolve"

Revendiquée par Washington et Donald Trump sur son réseau social Truth , cette opération a mobilisé plus de 150 aéronefs (F-35, bombardiers B-1, drones, hélicoptères) et des unités d'élite de la Delta Force . Des tirs de précision ont terminé leurs trajectoires sur des installations stratégiques à Caracas, notamment le complexe militaire de Fuerte Tiuna et l'aéroport de La Carlota.

Après sa capture, Nicolas Maduro a été exfiltré par hélicoptère vers le navire de guerre USS Iwo Jima, puis transféré via Porto Rico et Guantanamo jusqu'à New York.

Les réserves de pétrole du Venezuela en ligne de mire

Selon l'état-major américain, cette opération est l'aboutissement de "mois de planification et de répétitions minutieuses" des services de renseignement.

Pour justifier cette arrestation, la procureure générale des Etats-Unis, Pam Bondi, a confirmé que Maduro est inculpé pour narcoterrorisme, complot d'importation de cocaïne et possession d'armes de guerre. Ces inculpations font suite à une mise en accusation datant de 2020.

Le Venezuela n'a pas tardé à réagir. La vice-présidente Delcy Rodríguez a dénoncé un "enlèvement" et une "agression impérialiste". Elle assure l'intérim du pouvoir alors que l'état d'urgence a été déclaré.

Suite à la capture de Nicolas Maduro, Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis allaient diriger le Venezuela provisoirement pour assurer une "transition juste". Le président américain a déjà évoqué le retour des compagnies pétrolières américaines pour gérer les ressources de ce pays d'Amérique du Sud qui détient les plus importantes réserves d'or noir à l'échelle mondiale ( près de 303,2 milliards de barils selon des données chiffrées confirmées par l'OPEP et l'EIA, l'Agence américaine d'information sur l'énergie).

Cette opération militaire surgit après des mois de tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela et la mise en place d'un blocus naval américain. Donald Trump accusait Nicolas Maduro de diriger un vaste réseau de narcotrafic ( "Cartel de los Soles" = le cartel des soleils). Le président vénézuélien a contesté les propos du locataire de la Maison Blanche et reprochait aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'accaparer les réserves de pétrole du Venezuela.