La valeur du jour à Paris - Groupe ADP : AlphaValue confirme sa recommandation à Accumuler

(AOF) - Le titre ADP (+1,95%, à 114,90 euros) se distingue à la Bourse de Paris. Le 30 juillet dernier, l’exploitant de plateformes aéroportuaires a dévoilé des résultats semestriels plutôt mitigés. Sur les six premiers mois de l’année 2025, son chiffre d’affaires a progressé de 9,6%, à 3,163 milliards d’euros, grâce à la croissance du trafic, à des hausses tarifaires et à des effets de périmètre positifs. De son côté, l’Ebitda courant a connu une hausse de 8,7%, à 1,025 milliard d’euros. En revanche, le résultat opérationnel courant s’est affaissé de 35,2%, à 441 millions d’euros.

Enfin, le bénéfice net part du groupe a chuté de 72%, à 97 millions d'euros. Ce dernier a été pénalisé par des effets comptables liés aux variations anormalement élevées des taux de change et par l'accroissement temporaire de la fiscalité en France.

Selon AlphaValue, " la qualité des résultats a été ternie par la hausse des coûts de structure et un ensemble d'éléments hors trésorerie et fiscaux qui ont pesé sur le résultat net ".

Les analystes notent en revanche que le nombre de passagers a été globalement conforme aux prévisions du groupe avec une hausse de 4,6% pour Paris Aéroport (Charles de Gaulle et Orly). Cette croissance provient toutefois essentiellement des vols internationaux. Le marché intérieur, sur les lignes métropolitaines, s'est affaissé de 1,4%, en raison de la concurrence des trains à grande vitesse et des préoccupations environnementales.

En parallèle de sa publication semestrielle, Groupe ADP a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe table notamment sur une hausse du trafic de 2,5 à 4% pour Paris Aéroport (+4,5 % au premier semestre), sur un Ebitda courant en hausse d'au moins 7% et sur un chiffre d'affaires par passager en hausse de 4 à 6% par rapport à 2023.

Les analystes d'AlphaValue estiment que les résultats du premier semestre confirment " la stabilité de ses modèles de trafic et de vente au détail, mais ils s'inquiètent du décalage croissant entre la dynamique opérationnelle et la rentabilité publiée. Le second semestre sera crucial pour les résultats mais aussi pour donner le ton du prochain cycle réglementaire ".

Dans ces conditions, le cabinet d'études a confirmé sa recommandation à Accumuler avec une cible de cours de 144 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 27,77% au cours de clôture de vendredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clé

- Numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire avec 365 millions de passagers dont 103 à Paris et 26 plateformes, né en 1945 ;

- Chiffre d’affaires record de 6,2 Mds€ réparti en 4 pôles – les activités aéronautiques pour 33 %, l’international & développements aéroportuaires pour 32 %, dont le turc TAV pour 27 %, les commerces et services pour 31 %, dont Extime Duty Free Paris (13 %) et Extime Travel Paris (3 %) puis l’activité immobilière des terminaux (ADP étant l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Ile-de-France) pour 5 % ;

- Ambition : consolidation de la place de numéro 1 mondial dans la conception, la construction et l’exploitation d’aéroports, s’appuyant sur les accords avec les compagnies aériennes et sur une stratégie environnementale volontariste ;

- Capital détenu à 50,6 % par l’État français, le groupe Vinci (8 %) et Crédit agricole assurances (7,8 %), Philippe Pascal étant président-directeur général du conseil de 18 administrateurs assisté de Justine Coutard à la direction générale déléguée.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires décloisonné et mené par une direction exécutive remaniée en 5 pôles -aménagement & parties prenantes, innovation, finances & stratégie, distribution & hôtellerie, ressources humaines :

- focus sur les services aux clients visant pour 2025 au moins 80 % des vols partant à l’heure, une offre à 50 % des passagers d’un parcours biométrique, l’amélioration des correspondances avion-train et un focus des investissements sur Paris,

- stabilisation à 28 ans de la maturité moyenne du portefeuille de concessions,

- exploitation du parc immobilier avec l’extension de l’offre d’hospitalité Extime, à Paris et à l’international,

- gestion dynamique de la dette,

- écosystème digital global centré sur la donnée, via 100 routes internationales et la smartisation des aéroports, l’innovation étant focalisée sur les prestations télécom & mobilités via le Hub One ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 2030 : réduction de 68 %, vs 2019, des émissions directes de CO2 à Paris,

- 2035 : réduction de 90 % à Paris,

- amélioration de la qualité de l’air, valorisation des déchets, usage de 10 % d’énergies bas carbone, électrification de la flotte de roulage et préservation de la biodiversité,

- budget carbone pour les cycles de vie des investissements de + 5 M€,

- partenariat avec Saclay dans les projets durables suivis dans le nouveau Green Hub d’innovation dans l’aéroport de Roissy,

- en 2025, intégration de critères RSE dans la rémunération de tous les salariés ;

- Situation financière encore tendue : dette de 8,6 Mds€ supérieure aux fonds propres avec un effet de levier de 4,1 mais garantie de la dette par l’État et trésorerie de 2 Md€.

Défis

- Forte corrélation à la santé financière des compagnies aériennes, notamment EasyJet et AirFrance-KLM, 1er et 2ème opérateurs à Paris ;

- Évolution du taux de dépense par passager à Paris (niveau record de 32,1 €) ;

- Après la liaison Paris-Orly en 2024, attente de la livraison du Paris-Roissy-CDG Express ;

- Préparation pour 2027 du CRE ou contrat de régulation économique de l’aéroport de Roissy, fondé sur une hypothèse de croissance annuelle de 1,5 % du trafic passagers, avec attente du vote prochain d’une loi portant à dix ans la durée d’un CRE ;

- Poursuite du déploiement de l’indien GMR Airports, détenu à 45,7 % et gérant 7 aéroports, en Inde, Indonésie et Grèce (110 M de passagers) ;

-

- Après une hausse de 12,2 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectifs 2025 confirmés : trafic en hausse de 2,5 % à + 4 % pour Paris Aéroports, investissements de 1,4 Md€ et hausse de + 7 % du bénéfice opérationnel, levier de la dette de 3,5 à 4, y compris la hausse de la fiscalité en France ;

- Dividende 2024 de 3 €, soit le bas du plancher cible d’une politique de distribution à 60%.