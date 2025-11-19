Déploiement dans les entreprises, pilotage ministériel, coopération européenne : la stratégie nationale française sur l'IA doit être revue en profondeur, selon la Cour des comptes

La question de l'IA n'est plus "de la même nature qu'en 2018, au moment où la stratégie nationale avait été lancée", a souligné la Cour.

( AFP / THOMAS SAMSON )

La Cour des comptes a présenté mercredi 19 novembre des pistes pour une refonte de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle (IA), qui doit entrer en 2026 dans son troisième volet

"L'IA n'est plus un sujet de la même nature qu'en 2018, au moment où la stratégie nationale avait été lancée. L'enjeu a changé de dimension", a souligné la Cour dans son rapport. Les deux premiers volets de la stratégie nationale ont mobilisé environ 2,4 milliards d'euros de 2018 à 2025.

S'ils ont permis de structurer la recherche et la formation supérieure en intelligence artificielle et de développer un écosystème de start-up, la France reste en retard dans la diffusion de cette technologie dans les entreprises et les administrations, au-delà "du cercle des spécialistes", ont relevé les sages.

Pour le troisième volet de la stratégie nationale, lancé en février dernier, la Cour a appelé à la création d'un secrétariat général de l'intelligence artificielle directement rattaché au Premier ministre, qui se substituerait à l'actuelle coordination nationale, pour piloter l'ensemble de la politique publique de l'IA.

"Initiatives publiques non coordonnées"

La Cour préconise aussi l'accroissement des capacités de calcul pour l'IA, en coordination avec l'Union européenne, l'accompagnement de la croissance des entreprises françaises de l'IA, notamment par le levier de la commande publique et des investissements dans les capacités de stockage souverain des données.

"Dans les territoires, notamment les régions, les initiatives publiques en matière d'IA se multiplient de façon non coordonnée", a-t-elle déploré, appelant à un pilotage plus efficace et à l'organisation d'une conférence annuelle sur l'IA avec les représentants de l'État et les collectivités locales.

La stratégie française doit aussi se centrer sur l'adoption de cette technologie par les entreprises "capitale pour les prochaines années , à la fois au niveau microéconomique dans la course à la performance (...) et au niveau macroéconomique pour les potentiels gains de productivité", d'après le rapport. Dans cette optique, le gouvernement a déjà dévoilé en juillet son plan "Osez l'IA" pour accélérer la diffusion de l'intelligence artificielle en entreprise.