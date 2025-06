La valeur du jour à Paris - Eutelsat : important contrat avec l'armée française et broker en renfort

(AOF) - L'action Eutelsat (+14,31% à 2,835 euros) est solidement installée en tête du marché SRD à la faveur d'un important contrat avec le ministère français des Armées, qui a conduit Oddo BHF à relever son opinion. Le bureau d'études affiche désormais une opinion Neutre contre Sous-performance auparavant, avec un objectif de cours qui est passé de 2 euros, à 2,60 euros. Le titre de l'opérateur de satellites gagne 25% depuis le début de l'année, le contexte géopolitique ayant remis en lumière le caractère stratégique du secteur.

Sa constellation en orbite basse OneWeb est par ailleurs concurrente de Starlink d'Elon Musk.

Eutelsat et le ministère français des Armées ont dévoilé hier un accord-cadre " sans précédent " à l'occasion du Salon du Bourget. D'une durée de 10 ans et doté d'un montant maximal d'1 milliard d'euros, il porte "sur la fourniture de ressources spatiales à accès prioritaire (notamment celles de la constellation OneWeb d'Eutelsat), l'hébergement de missions auxiliaires des forces armées françaises, ainsi que le maintien en condition opérationnelle et de sécurité". L'accord couvre également la réalisation d'évolutions et de sécurisation de cette constellation à des fins militaires.

Oddo BHF souligne qu'il s'agit "d'un contrat vital" pour lancer le refinancement de la dette et la recapitalisation du groupe. "Eutelsat doit financer 4 milliards d'euros d'investissements sur 2026-2031 pour remplacer sa constellation OneWeb et développer la constellation Iris²", explique le broker. Ce dernier pense que la société pourrait annoncer après ses résultats annuels (en août) une augmentation de capital de 800 millions à 1,5 milliard d'euros, l'obtention de crédits d'exports (pour financer 50-70% des investissements) et un refinancement de dette pour repousser les échéances, peut-être avec le soutien de l'État. L'analyste s'attend à ce que plusieurs actionnaires suivent une recapitalisation, en particulier l'État français, Bharti et CMA-CGM.

Points clés

- Premier opérateur de satellites GEO-LEO intégré, doté d’une flotte de 36 satellites GEO et d’une constellation LEO (orbite basse) de plus de 600 satellites, créé en 1977 ;

- Chiffre d’affaires de 1,23 Mds€, réparti entre la video pour 54 %, le haut débit fixe pour 19 %, les services aux gouvernements pour 14 % et la connectivité mobile pour 13 % ;

- Diversité internationale avec l'Europe et les Amérique, l’Afrique montant en puissance, et ;

- Modèle d'affaires : couverture à 90 % de la planète et génération d’autofinancement libre via des contrats de 10 à 15 ans -durée de vie d'un satellite- au service d’une croissance tirée par la video et à la connectivité ;

- Capital détenu à 25,9 % par BPIFrance, à 10,4 % par CMA-CGM, 7,9 % par le Fonds stratégique d’investissement et à 5,2 par Bharti.

- Vers un changement de gouvernance : Dominique d'Hinnin souhaite quitter la présidence conseil de 12 administrateurs, Eva Berneke restant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- accélération de la croissance dans la vidéo (Haut débit avec ViaSat et Haute définition) et dans la connectivité, réorganisées en 2 pôles avec les défis de lancement de la solution de services managés Eutelsat Advance et du projet Comète de retour à la croissance,

- focus sur la préservation de la robustesse financière, par cession partielle de la partie passive des infrastructures terrestres (produit attendu au 1er semestre 2026,

- intégration opérationnelle aux réseaux terrestres et géostationnaires en orbite équatoriale et terrestre de OneWeb, détenu à 22,9 %,

-partenariats : élargissement de l’accès à l’espace

- Stratégie environnementale aux objectifs chiffrés attendus au cours de l’exercice :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, supprimer tous les débris spaciaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 3,9 Mds€ dont 56 % dans la connectivité ;

- Situation financière détériorée par la perte nette de 191 M€ accusée au 30 juin, date de clôture de l’exercice, et avec une dette nette de 2,5 Mds€, dont le levier, de 3,9, devra revenir à moyen terme à 3.

Défis

- Forte concurrence de la part des satellites Netflix, Starlink et bientôt Amazon ;

- Attentes élevée des investisseurs à l’égard du projet de constellation multi-orbites IRIS de l’Union européenne, dont la contribution n’est pas fixée, facteur-clé de la stratégie d’extension transitoire de la constellation LEO ;

- Après une hausse de 5,9 % du chiffre d’affaires au 1er semestre, objectifs 2024-25 confirmés : d’une stabilité du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation, d’investissements à hauteur de 200 M€, et d’un autofinancement libre de 420 M€ ;

- Suspension du dividende jusqu’en 2025 en raison de l’intégration de OneWeb.