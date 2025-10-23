La valeur du jour à Paris - Dassault Systèmes tombe au plus bas depuis 2020 après son avertissement sur sa croissance

(AOF) - Plus forte baisse du CAC40, Dassault Systèmes dévisse de 15,97%, à 25,31 euros. Les investisseurs sanctionnent la publication par l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur de revenus trimestriels décevants et la réduction de son objectif de croissance pour 2025. "La dynamique de croissance, principal catalyseur boursier, n'est pas bonne", souligne Invest Securities. Cette déception intervient en outre après le décalage d'une année, à 2029, de son objectif d'un doublement du bénéfice par action, en juin, et l'avertissement sur sa marge d'avril.

Le fleuron technologique français avait alors mis en cause l'incertitude liée aux droits de douanes.

"Cette publication reflète le problème auquel Dassault Systèmes est confronté avec sa migration vers les abonnements, qui est à la fois lente et difficile à prévoir," résume Oddo BHF.

Au troisième trimestre, Dassault Systèmes a enregistré une hausse de 2% de son bénéfice par action ajusté à 0,29 euro. Sa progression a même atteint 10% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a par ailleurs connu une hausse de 0,5 point de sa marge opérationnelle ajustée à 30,1%.

Les revenus ont augmenté de 5% à taux de change constants, à 1,46 milliard d'euros, ressortant dans le bas de la fourchette d'objectifs de 5% à 8%. Les analystes pointent du doigt le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels, qui a chuté de 13%, à taux de change constants, à 189 millions d'euros. Dassault Systèmes ciblait une progression comprise entre 7% et 14%.

"Le management évoque plusieurs raisons pour justifier cette contreperformance : un recul des ventes de Medidata (là où une légère croissance était attendue) en raison d'une baisse des démarrages d'études ; l'accélération de l'adoption du SaaS pour Centric et une accélération de l'adoption de la souscription (+16% au troisième trimestre) par rapport aux ventes de licences, " explique Invest Securities.

"La faiblesse persistante chez Medidata" devrait être sanctionnée, indique UBS. En Sciences de la vie, le chiffre d'affaires logiciel a baissé de 3%, à 257 millions d'euros, alors qu'une progression de 0,4% était attendue. "Centric ne représente que 5 % du chiffre d'affaires du groupe, mais les commentaires de la société (passage au SaaS, changement de direction) pourraient inquiéter le marché, " prévient Oddo BHF.

Dassault Systèmes plus pessimiste sur sa croissance

"Au vu de notre trajectoire de croissance à l'issue des neuf premiers mois de l'année, nous ajustons nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2025 dans la fourchette 4-6%", a indiqué le directeur financier, Rouven Bergmann. Dassault Systèmes anticipait auparavant une croissance située entre 6% et 8%. Au quatrième trimestre, les ventes devraient progresser entre 1% et 8%. La fourchette est importante, ce qui implique une visibilité limitée, souligne Jefferies.

Sur 2025, le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est au mieux attendu stable, à taux de change constant, et au pire en repli de 8% alors qu'il était auparavant anticipé en hausse de 4% à 7%.

Le bénéfice par action est toujours vu en progression de 7% à 10%; à taux de change constants, soit entre 1,32 euro et 1,35 euro. "Le management parvient à limiter l'impact (de la croissance plus faible, NDLR) en termes de résultats grâce à la récurrence des revenus et l'optimisation des coûts", explique Invest Securities. La marge opérationnelle est anticipée entre 32% et 32,4%.

Pour Oddo BHF, "cette publication reflète le manque de visibilité du groupe, exclut en partie le scénario d'un quatrième trimestre solide et ne rassurera clairement pas le marché concernant Medidata, entraînant une baisse de la valorisation après le récent rebond de l'action".

Points clés

- Acteur majeur de l’innovation durable, spécialisé dans des jumeaux virtuels d’expérience pour la création de services et produits par les clients, créé en 1981 ;

- Chiffre d’affaires de 6,2 Mds€, apporté par les logiciels à 90% et réparti entre 5 familles d’applications :

- collaboration sous les marques DEXCITE, CENTRIC PLM, ENOVIA,

- modélisation en 3D : SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA,

- simulation : SIMULIA, DELMIA, 3DVIA,

- intelligence de l’information : Netvibes, MEDIDATA,

- infrastructure pour expériences métiers : 3DS OUTSCALE

- Revenus réalisés dans les Amérique pour 39%, l’Europe pour 38% et l’Asie pour 22% ;

- Ambition stratégique 2040 : reproduire les mécanismes de métamorphose du vivant en rendant possible la vie d’objets alimentés par les données, transformables et auto-réparables, à partir de l’offre d’une virtualisation innovante ou « IFWE loop » connectant virtuel et monde réel ;

- Capital contrôlé à 39,97 % (53 % de droits de vote) par le groupe industriel Marcel Dassault, à 5,99 % par Charles Edelstenne et à 2,65 % par Bernard Charlès, ce dernier présidant le conseil de 12 administrateurs, Pascal Daloz étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Human industry experiences » fondé sur la plateforme 3DEXPERIENCE :

- 3 grands atouts : l’étendue du portefeuille d’applications logicielles, la diversité des clients, via une segmentation des offres à partir des besoins de 12 industries spécifiques, et une présence géographique structurée en 11 territoires,

- travail constant sur les besoins en fond de roulement, d’où une hausse de 6 % du flux de trésorerie disponible à fin septembre,

- récurrence du chiffre d’affaires logiciel, alimentant un niveau élevé d’investissements en R&D et support client,

- acquisitions financées par les 2/3 de l’autofinancement opérationnel (7,5 M€ sur 5 ans),

- innovation intégrée au modèle d’affaires : 1,2 Md€ investissements en R&D, 41 % des salariés dans les équipes R&D, 800 innovations protégées ;

Stratégie environnementale 2027 :

- réduction de 35%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 & 2,

- définition, par 50% des fournisseurs d’objectifs de réduction de leurs émissions,

- réalisations 2023 : approvisionnement à 84% en énergie renouvelable et 67 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne (objectif 2027 de 70%) ;

- Bilan très sain : 5,3 Mds€ de capitaux propres avec une position financière nette de 1,5 Md€ et des disponibilités de 4 Mds€.

Défis

- Fortes attentes -1 Md€ de revenus additionnels, à l’égard du lancement des » UNIV+RSES », alliances de jumeaux virtuels embarquant de l’IA générative et/ou agentique :

- monétisation des offres via un premium sur le prix par utilisateur facturation en tokens de certaines solutions

- accélération de la transition vers la plateforme 3DExperience et le cloud ;

- 2 grands moteurs de croissance :

- la plateforme 3DEXPERIENCE, en cours de pénétration dans le secteur aéronautique,

- le cloud, dopé par les acquisitions de Satelliz, spécialiste des services Kubernete, et de l’allemand Cententserv, détenteur d’un cloud d’expérience produit ;

- Après une hausse de 4 % du chiffre d’affaires et de 5 % du bénéfice net par action à fin mars, objectifs 2025 inchangés : croissance du chiffre d’affaires de 6 % à 8 %, marge opérationnelle de 32,6% à 32,9% et bénéfice par action attendu entre 1,36 € et 1,39 € ;

- Objectifs 2029 : croissance à 2 chiffres des revenus et doublement du bénéfice net par action de 2,2 à 2,4 € ;

- Dividende 2024 de 0,23 €, selon la politique de dividende de 30 % du bénéfice.