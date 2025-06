La valeur du jour à Paris Clariane : une cession qui parachève, en avance, le renforcement de la structure financière

(AOF) - Le titre Clariane signe la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 13,88 %, à 4,562 euros. Cette envolée boursière est consécutive à l’annonce d’une cession qui va permettre à la société de finaliser, avec six mois d'avance, le plan de renforcement de sa structure financière annoncé en novembre 2023. Clariane a donc signé avec Crédit Agricole Santé & Territoires la cession de son réseau Petits-fils, pour un montant de 345 millions d’euros de valeur d'entreprise, soit une valeur estimée des titres au closing d’environ 255 millions d'euros.

Créé en 2007, ce réseau permet d'apporter aux personnes âgées des services à leur domicile, comme l'aide aux repas ou encore un accompagnement et une assistance administrative. Au moment où Clariane en fait l'acquisition en novembre 2018, Petits-fils disposait d'un réseau national de 58 agences en franchise et, six ans après, il en gère 292 qui ont accompagné près de 39 000 personnes l'an passé. La contribution au chiffre d'affaires de Clariane s'est élevée à 56 millions d'euros l'an dernier.

L'opération vient, en outre, parachever, six mois avant le terme fixé, la réalisation du plan de renforcement de la structure financière annoncé en novembre 2023. Ce plan comportait notamment un programme de cession d'actifs d'un montant brut de 1 milliard d'euros. Les différents actifs opérationnels vendus dans le cadre de ce programme l'ont été dans de bonnes conditions de valorisation, avec un multiple d'Ebitda moyen autour de 14 fois, contribuant au renforcement du bilan.

En outre, Clariane et Crédit Agricole Santé & Territoires envisagent de conclure un accord portant sur une convention nationale de partenariat par laquelle ils souhaitent contribuer à faciliter l'accès des aidants et des personnes fragiles à des solutions d'accompagnement et de soins adaptées, au plus près de leur lieu de vie.

Olivier Gavalda, directeur général de Crédit Agricole S.A. a déclaré : " Le groupe Crédit Agricole a annoncé en 2022 son souhait de diversifier son offre et ses services pour couvrir l'ensemble des besoins de nos clients, en particulier sur la santé et l'accompagnement du vieillissement. L'acquisition de Petits-fils, premier acteur en France des services aux seniors à domicile, par Crédit Agricole Santé & Territoires constituerait une étape majeure du développement de cette stratégie. "