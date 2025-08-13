 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Paris - Carrefour annonce l'arrivée de RTG International dans Concordis
information fournie par AOF 13/08/2025 à 11:39

(AOF) - Carrefour (-0,47% à 12,70 euros) a annoncé que le groupe allemand RTG International avait rejoint Concordis, une nouvelle alliance européenne qu’il a créé avec le distributeur français Coopérative U le 7 juillet dernier. Au total, les trois partenaires fondateurs représentent des revenus cumulés de plus de 125 milliards d'euros. L'objectif de cette coopération vise à améliorer les conditions d'achat auprès des principaux fournisseurs multinationaux de marques nationales.

" En créant des synergies, l'alliance réduira les coûts, augmentera la productivité, améliorera la qualité des produits, renforcera l'innovation et répondra plus efficacement aux attentes des consommateurs ", ont expliqué les trois partenaires dans un communiqué.

Avec des enseignes fortement implantées en France, en Allemagne et en Espagne, les trois partenaires couvrent un large spectre de formats de magasins complémentaires (hypermarchés, supermarchés, proximité, drugstores, etc.) au cœur des marchés parmi les plus compétitifs en Europe.

Carrefour, Coopérative U et RTG International accueilleront, dans un second temps, d'autres partenaires, sélectionnés en fonction de leur taille sur leurs marchés locaux, afin de continuer à constituer une alliance aux achats leader en Europe.

La création de cette nouvelle alliance européenne a fait l'objet d'une information par ses trois fondateurs aux Autorités de la Concurrence française et allemande afin de permettre à Concordis d'être opérationnelle dès les négociations 2026. " Bien que les partenaires aient décidé de conclure un accord aux achats, ils conserveront une pleine autonomie décisionnelle dans leurs politiques commerciales et de développement respectives ", est-il indiqué dans ce communiqué.

RTG International globalisera, pour le périmètre de fournisseurs de Concordis, les négociations de prix d'achats de distributeurs allemands, majoritairement familiaux (Rossmann, Globus, Bartels-Langness, Bünting, Netto, tegut, Kaes and Klaas & Kock). Ces groupes représentent ensemble un chiffre d'affaires de près de 31 milliards d'eurod dans près de 570 hypermarchés, 770 supermarchés et 2 230 drugstores.

Cette annonce intervient après que Carrefour a indiqué être en négociations exclusives avec NewPrinces Group, un groupe agroalimentaire européen basé en Italie, pour céder l'ensemble de ses activités en Italie. Avec ses 1 188 magasins répartis sur le territoire, Carrefour Italie a généré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2024.

En outre, Carrefour a reçu une note positive de TP Icap Midcap publiée mardi, selon laquelle, au mois de juillet, le groupe de distribution a enregistré une bonne performance. L'indicateur du cabinet d'études sur le chiffre d'affaires France a enregistré une croissance de 2,2% le mois dernier sur un an (à magasins comparables, hors essence et à taux de change constant).

Cette bonne performance est dans la lignée de celle du deuxième trimestre, où Carrefour avait enregistré une hausse de 2,2% de son chiffre d'affaires dans l'Hexagone. L'analyse de TP Icap Midcap révèle que " la société a profité d'un temps sec et chaud qui a soutenu la consommation dans le secteur de la grande distribution ".

En juillet, Carrefour avait publié ses comptes du premier semestre. La société de grande distribution a généré des revenus de 46,559 milliards d'euros, en croissance de 3,7%, à périmètre et change constant. Parallèlement, l'Ebitda s'était élevé à 1,936 milliard d'euros, alors que la marge opérationnelle courante s'était affaissée de 20 points de base, à 1,6 %. Enfin, le bénéfice net ajusté part du groupe avait reculé de 33 %, à 210 millions d'euros.

Le groupe publiera ses résultats du troisième trimestre le 22 octobre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,6 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 47 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 26 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 27 % ;

- Double ambition :

- devenir le n° 1 mondial de la transition alimentaire,

- devenir une « digital retail company », le modèle de valeur s’appuyant sur les données ;

- Capital marqué par la présence de 3 actionnaires : la famille Moulin/Houzé, également propriétaire des Galeries Lafayette (11,01 % des actions et 13,69 % des droits de vote), Peninsula Europe (9,23 % et 15,68 %) et salariés (1,62% et 2,24 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus,

- revue stratégique du portefeuille d’activités et des formats de magasins,

- priorité aux gammes de marque Carrefour (37 % des ventes) ou de premier prix et à la baisse des coûts finançant les investissements en compétitivité,

- économies en fonds propres tirées de l’exploitation des actifs non commerciaux : retail media via la société commune Unlimitail avec Publicis et valorisation des actifs immobiliers (projets mixtes, location-gérance des hypers et supermarchés ou cessions à bail en France et, au Brésil, la 1 ère foncière d’Amérique du sud),

- en France : consolidation de la place de n° 1 via l’intégration de 23 magasins ex-Casino, Match & Cora, avec gènération de synergies de 130 M€ de d’ici 2027,

- au Brésil : intégration totale de Carrefour Brésil, retiré de la cote locale au 2 nd semestre, avec un objectif de 2 MdsBrl de synergies en 2025,

- en Espagne : intégration des 47 magasins SuperCor et Supeco,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links, (objectif 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce ;

- Stratégie environnementale « Act for food » visant la neutralité carbone en 2050 :

- repli de 50 % des émissions scoês 1 et 2 en 2030 vs 2019 et de 70 % en 2040,

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable,

- offre aux clients français de produits « sans » (gluten, lactose, nitrite, alcool…) avec objectif de 1 Md€ de ventes en France,

- emprunts « verts » et actionnariat salarié de financement de projets RSE ;

- Bilan sain avec une dette nette de 3,8 Md€ et un autofinancement libre de 1,5 Md€.

Défis

- Poursuite des gains continus de parts de marché depuis 2017 dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Interrogations sur une potentielle vente du groupe par la famille Moulin/Houzé et difficultés relationnelles avec les fournisseurs utilisées comme argument par le fonds activiste Whitelight ;;

- Anticipation 2025 confirmée « d’accélérer dans les pays et activités cœur » (France, Espagne, Brésil) et de dégager un résultat opérationnel et un autofinancement libre « en légère progression » ;;

- Dividende ordinaire en hausse à 0,92 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,23 €.

