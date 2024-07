La valeur du jour à Paris - Capgemini lanterne rouge du CAC 40 après son avertissement

(AOF) - Mauvaise passe pour les valeurs technologiques du CAC 40. Après STMicroelectronics hier, Capgemini (-8,60% à 176,95 euros) occupe aujourd'hui la dernière place de l'indice CAC 40 suite au lancement d'un avertissement sur ses revenus. Aiman Ezzat, directeur général du groupe de conseil et de services informatiques a mis en cause "la récente détérioration des perspectives des secteurs automobile et aéronautique, et un redressement moins marqué dans les services financiers". Le rythme d'amélioration de l'activité du groupe sera donc moindre qu'anticipé.

Capgemini vise désormais un chiffre d'affaires à taux de change constants ajusté au mieux en repli de 0,5% et au pire en repli de 1,5% contre au pire une stabilité et au mieux une progression de 3% précédemment.

Capgemini prévoit en revanche toujours une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

Performance semestrielle légèrement décevante

Au premier semestre, la marge opérationnelle a reculé de 2% à 1,38 milliard, soit un taux de marge stable à 12,4% alors qu'elle était anticipé à 12,5%. "L'évolution constante du mix des offres de Capgemini vers des services plus innovants et à forte valeur ajoutée a plus que compensé l'impact de l'inflation", a expliqué la société.

Le chiffre d'affaires a atteint 11,138 milliards d'euros, en recul de 2,5% sur un an en données publiées. Il était anticipé à 11,167 milliards d'euros. A taux de change constants, il a reculé de 2,6% sur le semestre et de 1,9% au deuxième trimestre.

"Comme attendu, notre dynamique de croissance a commencé à s'améliorer au 2ème trimestre et évolue favorablement dans quasiment tous nos métiers, secteurs et régions", a commenté Aiman Ezzat, directeur général du groupe Capgemini.

Le free cash-flow organique s'est élevé à 163 millions d'euros, en progression de 216 millions d'euros sur un an. Il a nettement dépassé le consensus de 15 millions d'euros, souligne Jefferies.

