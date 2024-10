La valeur du jour à Paris - Bouygues recule nettement : abaissement de plusieurs objectifs pour 2026

(AOF) - Parmi les plus forts replis du CAC 40, Bouygues (-3,92% à 28,93 euros) entraîne dans son sillage son concurrent Orange (-2,78% à 9,9 euros) après avoir abaissé plusieurs objectifs de son activité télécoms pour 2026. En parallèle, l’opérateur télécoms a annoncé le lancement d'une "offensive sur le marché grand public" via la création d’une nouvelle marque (B.IG) et d'une offre destinée aux familles. Ce lancement "confirme le retour des stratégies de prix axées sur les parts de marché, qui privilégient les volumes par rapport aux marges", s’inquiète Stifel.

Bouygues Telecom a confirmé son objectif de free cash flow avant besoin en fonds de roulement d'environ 600 millions d'euros en 2026 présenté en janvier 2021 lors d'une journée investisseurs (CMD). Pour Stifel, cette confirmation reflète l'accent mis par le groupe sur la génération de liquidités et le rendement pour les actionnaires. L'opérateur télécoms a également réaffirmé ses objectifs 2024. Le concurrent d'Orange table sur un Ebitdaal (Ebitda après loyers) supérieur à 2 milliards d'euros et un chiffre d'affaires facturé aux clients en hausse.

En revanche, Bouygues Telecom prévoit pour les prochaines années un chiffre d'affaires services et un Ebitdaal 2026 en croissance modeste par rapport à 2023 et inférieurs aux chiffres présentés lors du CMD. La société a notamment mis en cause une baisse attendue de l'ABPU (facturation moyenne par utilisateur) Mobile et l'impact en 2025 de la fin des couvertures sur les prix de l'énergie prises en 2020 et 2021.

Dans ce contexte, Bouygues Telecom a en outre annoncé sa volonté de poursuivre des travaux de maîtrise des coûts et d'efficacité opérationnelle (industrialisation des process, apports de l'intelligence artificielle...). Il anticipe également une réduction ses besoins d'investissement à partir de 2025 par rapport à la trajectoire présentée lors du CMD, grâce à l'avance prise par rapport aux objectifs en termes de couverture et de qualité délivrée, et à la progression moins rapide des usages des données mobiles sur le marché français.

Bouygues Telecom à l'offensive

Concomitamment à ses précisions sur ses perspectives, Bouygues Telecom a dévoilé une nouvelle marque B.IG et une offre inédite destinée aux familles, qui seront lancées le 7 octobre. L'opérateur télécoms a fait le constat qu'en raison "des tensions sur le pouvoir d'achat" du fait de l'inflation, les ménages "effectuent des arbitrages pour optimiser leur facture". Il met également en avant la mutation du marché mobile grand public en 2024, qui connaît un "ralentissement de sa croissance en volume et une tension concurrentielle accrue depuis le deuxième trimestre, en particulier sur les offres sans engagement sur le web".

Cette "nouvelle stratégie de conquête et de fidélisation" sur ce marché met le " fixe au coeur de la croissance", "répond à la sensibilité accrue des clients en termes de pouvoir d'achat au travers de prix pérennes et compétitifs" et "s'adresse au foyer dans sa globalité", explique l'opérateur. Ce dernier propose des "offres groupées attractives" incluant une box et plusieurs lignes mobile afin de favoriser les foyers multi-lignes.