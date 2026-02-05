La valeur du jour à Paris - BNP Paribas applaudi pour des trimestriels solides et des objectifs relevés

(AOF) - BNP Paribas (+3,46% à 94,08 euros) brille en tête de l'indice CAC 40 dans le sillage d'une publication solide au titre de l'exercice écoulé qui s'accompagne d'un relèvement des objectifs du groupe bancaire à horizon 2028. La société a fait état ce matin d'un résultat net part du groupe de 2,97 milliards d'euros (MdsEUR) au titre du 4e trimestre 2025, en hausse de 28% en comparaison annuelle, et dépassant de 5% l'estimation moyenne des analystes.

Son résultat brut d'exploitation a progressé de 13,3% à 4,84 MdsEUR, une maîtrise de ses frais de gestion (+0,9% hors impact d'AXA IM) combinée à une croissance de 8% de son PNB ayant permis un effet de ciseaux positif.

"Les investisseurs devraient accueillir favorablement les tendances favorables en banque de détail européenne où le revenu d'intérêt net (NII) a augmenté de 10% et où le mix des dépôts s'est amélioré, notamment en France", estime Jefferies.

Fort de ces résultats et d'un "scenario de taux structurellement favorable", BNP Paribas a révisé à la hausse ses objectifs 2028, visant désormais un ROTE (rentabilité des capitaux propres tangibles) de plus de 13% à cet horizon.

Selon Jefferies, ce nouvel objectif suggère que le consensus de 12,6% est trop faible. "Le ROTE publié pour 2025 était de 11,6%, BNP Paribas est donc sur la bonne voie", ajoute le broker, qui reste à "achat" sur le titre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Banque née en 1822, renforcée en 1999 par la fusion avec Paribas, 1 ère française et 7 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 48,8 Mds€ réalisé par les réseaux bancaires (français, belge, italien, luxembourgeois, polonais et turc) et les métiers spécialisés (crédit à la consommation, leasing, métiers digitaux dont le compte Nickel), par la banque d’affaires et par les services d’investissement et de protection (gestion d’actifs et de patrimoine, gestion institutionnelle et privée, assurances) ;

- Modèle d'affaires d’une croissance rentable fondée sur les positions de n°1 européen, sur la technologie au service de l’expérience client et de la performance opérationnelle, tous les métiers étant mobilisés sur les enjeux de finance durable ;

- Capital détenu par l'Etat belge (5,67 % des droits de vote), le grand duché de Luxembourg (1,15 %) et les salariés (4,45 %), avec un conseil de 14 administrateurs présidé par Jean Lamierre, Jean-Laurent Bonnafé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- forte robustesse du portefeuille de crédit et allocation stricte du capital,

- « initiatives d’efficacité » fondées sur l’intelligence artificielle visant un recul à moins de 60 % du coefficient d’exploitation pour 2026 via 1,2 Md€ d’économies de coûts en 2025-26 : rationalisation des achats et dépenses externes, optimisation du parc immobilier, déploiement de plateformes partagées contribuant à 33 % des revenus,

- plan stratégique de redressement de la division CPBS -banques commerciales et finance personnelle (crédits à la consommation ou automobiles…)- alliant recentrage sur le cœur des métiers, forte réduction des coûts, optimisation du capital, montée de la contribution des sociétés mises en équivalence,

- ambitions fortes dans les métiers digitaux et personal investors : 1 Md€ de revenus visés fin 2025,

- innovation focalisée sur l’offre digitale aux clients : 1 er en France avec 4,4 millions de clients « digitaux », plateformes leaders mondiales dans les emprunts d’Etat, le forex ou les swaps et dans les cinq 1ers européens des néo-banques avec Hello Bank ! ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir 1 er mondial de la finance durable (2 ème mondial et 1 er européen dans les emprunts verts et 1 er européen des financeurs de projets d’énergies renouvelables) avec objectif de neutralité carbone en 2050 et point d’étape 2025 :

- 350 Mds€ mobilisés dans les crédits et émissions obligataires durables et 300 Mds€ d’actifs durables (objectif atteint à 75 % à fin 2024) ;

- alignement du portefeuille de prêts sur la trajectoire de l’accord de Paris (80 % des financements énergétiques dans les énergies renouvelables sur l’objectif 2030),

- accompagnement des clients dans la transition bas-carbone : 180 Mds€ de financements,

- financement à hauteur de 4 Mds€ de la biodiversité ;

Défis

- Evolution de l’actif net comptable, de 91,2 €, à comparer au cours de Bourse, et du coût du risque, de 33,9 points de base, à fin septembre ;

- Méfiance des investisseurs sur les impacts des risques géopolitiques -essentiellement sur l’activité de conseil et prêts aux grandes entreprises- et juridiques -décision défavorable de la justice américaine sur l’activité de la banque au Soudan ;

- En gestion d’actifs (2,4 Mds€ à fin septembre), intégration d’AXA-IM dont il est attendu une hausse de 50 % du résultat net avant impôt d’ici 2026 ;

- Après une hausse de 5,3 % des revenus et de 6,1 % du bénéfice net au 3 ème trimestre, ambitions 2025-26 : revenus en croissance de + 5 %, coût du risque inférieur à 40 pb, ratio CET1 autour de 12,3 % et résultat net en hausse de + 7 % ;