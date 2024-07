La valeur du jour à Paris - BNP Paribas accélère dans l'intelligence artificielle

(AOF) - BNP Paribas pousse les feux dans l’intelligence artificielle. La banque française a annoncé l’extension de son accord de partenariat avec Mistral AI à tous les métiers de la banque. A la Bourse de Paris, l’action BNP Paribas gagne 1,24% à 61,83 euros au sein d’un secteur bancaire bien orienté. Elle avait initié en septembre dernier une collaboration avec la pépite française de l’IA au niveau de BNP Paribas Global Markets. Depuis les deux sociétés ont appris à se connaitre : BNP Paribas a participé aux dernières levées de fonds de Mistral AI.

Cette dernière est désormais valorisée près de 6 milliards d'euros.

" Ce partenariat pluriannuel permet d'accéder aux modèles commerciaux actuels et futurs de Mistral AI dans tous les métiers de la banque ", a précisé le groupe bancaire.

Dans un document publié en 2023, McKinsey estimait que l'IA générique pourrait ajouter entre 200 et 340 milliards de dollars de valeur par an au secteur bancaire au niveau mondial, soit 2,8 à 4,7% de ses revenus totaux, en grande partie grâce à l'augmentation de la productivité. Elle permettrait également de renforcer la satisfaction des clients, d'améliorer la prise de décision et l'expérience des employés, et diminuer les risques grâce à un meilleur suivi de la fraude et des risques.

BNP Paribas précise qu'il utilise les grands modèles de langage de Mistral AI pour développer des cas d'usage dans ses différents métiers notamment autour de l'amélioration du service client, des ventes, de l'IT et dans d'autres domaines.

" L'IA générative représente un potentiel significatif pour enrichir l'offre client notamment dans la vente, le trading ou encore la recherche et je suis ravi de poursuivre cette collaboration avec Mistral AI dans cette perspective, " a déclaré Olivier Osty, responsable de BNP Paribas Global Markets.

Sophie Heller, chief operating officer de BNP Paribas Commercial, Personal Banking & Services, a ajouté : " Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de services digitaux ultra-personnalisés pour nos clients ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Finance / Banque

En dépit des turbulences, les fintech gardent le cap

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").