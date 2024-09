La valeur du jour à Paris - Alten avertit sur sa croissance, pénalisé par l'Europe

(AOF) - Moins de 2 mois après son avertissement sur ses résultats, Alten a de nouveau réduit son objectif de croissance en raison de la multiplication des " reports et décalages de projets " en Europe. En conséquence, le titre du spécialiste de l'ingénierie et des services IT perd 2,27% à 99 euros pour afficher l'une des plus mauvaises performances de l'indice SBF 120. L’année dernière, Alten avait réalisé 31,9% de son activité en France et 47,9% dans le reste de l’Europe. L'automobile, qui accumule les mauvaises nouvelles, était son secteur le plus important, pesant 18,3% de ses revenus.

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT cible désormais une croissance organique comprise entre 0,5% et 1% contre de 1,1% à 1,4% auparavant. Le marché anticipe une progression de 0,9%. Seule bonne nouvelle s'agissant de l'activité, le groupe perçoit " quelques signaux positifs " aux Etats-Unis. A l'inverse, la situation en Europe est difficile et l'activité continuera donc de ralentir au second semestre. Sur la première partie de l'année, Alten avait enregistré une croissance interne de 0,9%, dont 5,7% en France et -1,4% hors de France.

A la différence de la fin juillet, le groupe a confirmé sa prévision de rentabilité après un premier semestre meilleur que prévu sur ce point. La marge opérationnelle d'activité est toujours anticipée entre 8,7% et 8,9% pour l'ensemble de l'année alors qu'elle s'était élevée à 9,4% en 2023. Du fait de la saisonnalité, elle sera supérieure à 9% au second semestre.

Au premier semestre, le résultat opérationnel d'activité a reculé de 5,8% à 177,2 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,4% contre 9,2% au premier semestre 2023. Invest Securities anticipait respectivement 170,1 millions d'euros et 8,1%.

" La marge opérationnelle d'activité a été pénalisée par un nombre de jours ouvrés et un taux d'activité inférieurs à ceux de l'an passé ", a expliqué la firme. Elle ajoute que la marge opérationnelle d'activité a progressé néanmoins en France (5,7% en 2024 versus 5,6% en 2023). Elle a diminué à l'international (9,7% en 2024 versus 10,9% en 2023) en raison de l'intégration de sociétés moins rentables, et des difficultés économiques importantes en Allemagne et au UK.

Points clés

- Leader mondial de l’ingénierie et des services technologiques, créé en 1988 ;

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 32 % et l’international, bien dont l’Amérique du nord pour 13 %, l’Allemagne pour 9 %, l’Espagne pour 7 %, l’Italie pour 7 %... ;

- Activité répartie entre l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux et l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms et secteurs industriels, à 21 % de l’aérien, défense et naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles, notamment en Amérique du nord et en Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 9 administrateurs, étant minoritaire avec 14,73 % des actions et 25,62 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielles et croissance externe visant à moyen terme 75 % des revenus à l’international ;

- innovation conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Après 5 acquisitions en 2023, poursuite de la croissance externe autofinancée par une trésorerie nette de 300 M€.

- Situation financière très saine, avec 2 Mds€ de capitaux propres et un ratio dette sur fonds propres négatif de 15 %.

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, temps de mission des consultants et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Réduction des différences de marge opérationnelle entre pays ;

- Résultat des négociations en cours pour l’acquisition auprès d’Atos des activités « Worldgrid » de solutions digitales pour l’énergie et les " utilities " ;

- Objectif 2024 d’une croissance organique abaissée et désormais anticipée entre 1,1% et 1,4%. La marge opérationnelle d'activité devrait être comprise entre 8,7% et 8,9% pour l'ensemble de l'anné;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, contre 50 000 fin 2023 et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2023 de 1,50 €.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En avant toute dans l'IA générative

Les entreprises du numérique ont déjà commencé à adapter leurs offres et leurs pratiques à cette évolution, qui mixe ChatGPT et système d'information. Les cas d'usage les plus développés portent sur les centres d'appels avec l'intervention des chatbots ou dans le marketing, pour générer du texte ou des images de façon automatique. Le potentiel est énorme et Accenture France ambitionne de réaliser 30% de son activité avec le créneau data & IA à horizon 2025. Leader mondial du marché, Accenture a annoncé 3 milliards de dollars d'investissement sur trois ans dans ce domaine, avec un doublement du nombre d'employés dédiés pour atteindre 80.000 (sur 738.000 au total). Quant au leader français du secteur, Capgemini, il vise un investissement de 2 milliards d'euros durant les trois prochaines années, et 60.000 collaborateurs spécialisés (sur 360.000 actuellement).

L'intelligence artificielle désormais régulée en Europe

Il a été tenté de trouver un équilibre entre la volonté de protéger les droits fondamentaux des citoyens et celle de ne pas brider le développement des start-up européennes. Les associations française et allemande des entreprises du numérique, Numeum et Bitkom, avaient d'ailleurs réclamé un règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) favorable à l'innovation pour l'IA en Europe et sans règles trop contraignantes, notamment pour les IA génératives. L'approche européenne consiste à imposer des obligations pour les systèmes d'IA à haut risque, classés de faible à inacceptable. Pour la réglementation de l'IA générative (les systèmes de type ChatGPT), l'UE a établi des exigences plus fortes pour les modèles les plus puissants.