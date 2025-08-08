La valeur du jour à Paris - Airbus enregistre 67 livraisons en juillet : Deutsche Bank relève son objectif de cours

(AOF) - Airbus (+0,41% à 178,12 euros) a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de juillet 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 67 avions commerciaux à 41 clients, contre 63 à 35 clients au mois de juin. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 373 appareils à 72 clients. Comme confirmé au début du mois de juin, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux cette année. Cette estimation est légèrement supérieure au consensus comme le mentionne Invest Securities : 818 appareils, dont 327 sur le seul quatrième trimestre 2025.

Airbus a enregistré 501 commandes brutes et 405 commandes nettes d'avions entre janvier et juillet 2025.

Deutsche Bank reste à l'Achat sur Airbus

En outre, suite à ce point commercial du concurrent de Boeing, Deutsche Bank a maintenu sa recommandation d'Achat sur Airbus avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 euros. " Les livraisons d'Airbus en juillet ont atteint 67 appareils, dépassant les dernières attentes de la presse (63), avec une reprise notable et rassurante des livraisons de la famille A320 à 54 unités. Les prises de commandes de juillet ont été modérées, à 3 commandes nettes en raison notamment d'une annulation d'une commande d'A350-F ", a fait savoir la banque allemande.

Deutsche Bank précise que " les 67 livraisons d'Airbus en juillet surprennent positivement, bien qu'il reste inférieur à ses attentes : 70 livraisons. Les quatre derniers jours du mois de juillet ont été marqués par une forte augmentation des livraisons, avec 15 avions livrés. Les livraisons ont été fortement concentrées dans la dernière partie du mois : environ 70% ont été enregistrées au cours des deux dernières semaines ".

La semaine dernière, Airbus a dévoilé des résultats au premier semestre en hausse sur un an.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 29,61 milliards d'euros, contre 28,82 milliards d'euros il y a un an.

L'Ebit ajusté s'est élevé à 2,204 milliards d'euros, contre 1,391 milliard d'euros un an avant.

Le bénéfice net ressort à 1,52 milliards d'euros, contre 825 millions d'euros au premier semestre 2024. Le bénéfice par action de base provenant des activités poursuivies atteint 1,93 euro, contre 1,04 euro un an plus tôt.

Suite à sa performance semestrielle, Airbus a maintenu ses perspectives pour l'année 2025, excluant l'impact des tarifs douaniers sur ses activités et toute perturbation supplémentaire du commerce mondial ou de l'économie mondiale, du trafic aérien et de la chaîne d'approvisionnement, et de sa capacité à fournir des produits et services.

Ainsi, le constructeur aéronautique vise toujours environ 820 livraisons d'avions commerciaux ; un Ebit ajusté d'environ 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financement client d'environ 4,5 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Airbus Group

=/ Points clés /=

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles :

- maintien en 2025 des tensions en approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 14 appareils en 2026 et 75 en 2027, via un alignement de la production d’avions avec celle des équipementiers moteurs,

- revue stratégique de la division aéro-espace (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions) et réduction d’effectifs, d’où une amélioration du flux de trésorerie, malgré la hausse des stocks à fin mars

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes de 103,5 Mds€ et un carnet de 629 Mds€ ;

- Situation financière solide avec un flux de trésorerie de 4,5 M€ avant crédit aux clients et une position nette de trésorerie de 11,8 Mds€.

=/ Défis /=

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Intégration de Spirit Aerosystems, qui pèsera sur le bénéfice opérationnel mais permettra de sécuriser la chaîne d’approvisionnement qui devrait se normaliser au second semestre ;

- Contre les droits de douane des Etats-Unis :

- réflexion en cours sur des livraisons à des compagnies aériennes hors juridiction américain, du type des A 350 de Delta pour le Japon ;

- évocation d’une menace d’une guerre commerciale avec Boeing ;

- Après une hausse de 5,6% du chiffre d’affaires et de 3,7% du bénéfice d’exploitation à fin mars, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils vs 766 en 2024, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.