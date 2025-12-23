La valeur du jour à Paris - Abéo obtient une très large majorité du capital de Vogo : 90,84%

(AOF) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier les résultats définitifs de l'offre publique mixte initiée par Abéo (+0,22% à 9 euros) sur les titres de Vogo (-1,48% à 2,67 euros) non encore détenus par Abéo (groupe commercialisant des équipements de sport et de loisir) dont la période de réouverture s'est clôturée le 17 décembre dernier. A l'issue de cette période, 275 266 actions Vogo ont été apportées à l'offre réouverte, représentant 4,49% du capital et 3,87% au moins des droits de vote de Vogo (société développant des solutions audio-vidéo aux fans et professionnels dans le sport).

Par conséquent, à l'issue du règlement-livraison de l'offre réouverte, prévu le 30 décembre 2025, Abéo détiendra 5 574 287 actions Vogo, représentant 90,84% du capital et 90,59% au moins des droits de vote théoriques de Vogo (hors auto-détention de Vogo).

Le CIC, désigné par Abéo en tant qu'intermédiaire habilité, procèdera à la cession sur le marché des actions Abéo formant rompus pour le compte des actionnaires de Vogo.

La cession de l'ensemble des actions Abéo formant rompus interviendra au plus tard 10 jours de négociation après le règlement-livraison de l'offre réouverte. Le montant en numéraire correspondant sera versé aux actionnaires de Vogo dans les meilleurs délais suivant cette date.

Le 3 décembre dernier, l'AMF avait annoncé qu'Abéo détenait à l'issue de la période d'offre initiale 5 299 021 actions Vogo, représentant 86,43% de son capital et 79,85% au moins de ses droits de vote théoriques, suite aux résultats de cette offre publique mixte.

Oddo BHF : "cette opération offre une fenêtre de liquidité aux actionnaires"

Il est rappelé que l'offre ne sera pas suivie d'un retrait obligatoire. A l'issue de l'offre, les actions Vogo resteront donc cotées sur Euronext Growth.

"Au final, cette opération aura permis d'offrir une fenêtre de liquidité aux actionnaires désirant sortir à court terme, sans retrait obligatoire. Toutefois, la réduction significative du flottant (environ 9%) limite la liquidité du titre. Suite à la clôture de l'offre, nous passons notre recommandation à Neutre vs Apporter à l'offre en attendant plus de visibilité (absence de catalyseurs à court-terme, montée en puissance du modèle Taas (Testing as a Service : test en tant que service) et son impact sur la rentabilité)", a commenté Oddo BHF suite à cette annonce d'hier.

"La réussite de cette opération traduit l'adhésion des actionnaires de Vogo à un projet créateur de valeur. Le rapprochement avec Vogo renforce le positionnement d'Abéo dans les solutions technologiques dédiées au sport et à l'entertainment et s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement. Nous abordons désormais une nouvelle phase, aux côtés des équipes de Vogo, portée par une ambition commune d'innovation au service du sport", a déclaré Olivier Esteves, président-directeur général d'Abéo.

"La finalisation de cette opération marque une étape importante pour Vogo. Elle confirme l'adhésion de nos actionnaires à un rapprochement fondé sur la complémentarité de nos expertises. En rejoignant Abéo, Vogo s'inscrit dans un ensemble disposant d'une envergure internationale et de moyens renforcés pour accélérer l'adoption de nos solutions technologiques au service du sport", a réagi, de son coté, Christophe Carniel, président-directeur général de Vogo.