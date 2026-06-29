La valeur d'entreprise de Strategy passe sous le seuil de ses avoirs en bitcoins alors que le sentiment à l'égard des cryptomonnaies se détériore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ratio mNAV passe sous la barre de 1 pour la première fois

* Strategy a récemment annoncé sa première vente de bitcoins depuis 2022

* La capitalisation boursière de la société a diminué de plus de moitié par rapport à son pic de 2024

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés, avec les commentaires d'un analyste) par Shashwat Chauhan

La valeur d’entreprise de Strategy est tombée pour la première fois en dessous de la valeur de ses avoirs en bitcoins, un tournant qui menace d’ébranler la confiance des investisseurs dans le pari de longue date de la société fondée par Michael Saylor sur les cryptomonnaies.

L'attention des investisseurs s'est portée sur l'indicateur « mNAV » ( MSTR.O ) de la société, qui correspond à sa valeur d'entreprise par rapport à ses avoirs en bitcoins, depuis les déclarations du directeur général Phong Le à la fin de l'année dernière, selon lesquelles la société pourrait envisager de vendre des bitcoins si ce ratio tombait en dessous de 1.

Ses actions ont toutefois progressé de 4,9% lundi, mettant fin à une série de huit jours de baisse, après que l’entreprise a annoncé un programme de rachat d’actions et autorisé jusqu’à 1,25 milliard de dollars de ventes de bitcoins, se constituant ainsi une réserve de liquidités pour le plus grand détenteur institutionnel de cette cryptomonnaie.

"C'est une décision responsable de la part de Saylor, et le marché y voit une évolution positive", a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

À la clôture d’hier, l’action Strategy cotait à son plus bas niveau depuis plus de deux ans et figurait parmi les deux titres les moins performants de l’indice Nasdaq 100 .NDX depuis le début de l’année.

Strategy a annoncé sa première vente de bitcoins depuis 2022 dans un document déposé en début de mois.

Le cofondateur Saylor défend depuis des années le bitcoin en tant que réserve de valeur à long terme, soutenant à maintes reprises une stratégie d’achat et de conservation, malgré les fortes baisses du marché.

À la dernière clôture, le ratio mNAV de Strategy s’établissait à 0 ,99, ce qui signifie que la valeur d’entreprise de la société est inférieure à la valeur des bitcoins qu’elle détient dans son bilan, selon son site web.

"À partir de là, deux scénarios sont possibles: soit Strategy commence à vendre des bitcoins, soit le cours de son action chute suffisamment pour que quelqu’un rachète le titre afin de prendre le contrôle et d’acquérir les bitcoins à un prix inférieur à leur valeur de marché", a déclaré Andrei Grachev, associé gérant chez le teneur de marché DWF Labs.

"Dans tous les cas, pour les investisseurs sérieux, cette incertitude devient en soi une raison d’attendre — et pour l’instant, les capitaux affluent vers l’IA, et non vers les cryptomonnaies."

LES ACTIONS SUIVENT LA BAISSE DES MARCHÉS DES CRYPTOMONNAIES

Sa capitalisation boursière à la dernière clôture s’élevait à 29,54 milliards de dollars, soit moins de la moitié de sa valorisation record de plus de 71 milliards de dollars atteinte en 2024. Ses actions ont chuté de plus de 45% depuis le début de l’année.

La société a annoncé le 5 mai une perte plus importante au premier trimestre , plombée par la chute des cours du bitcoin qui a pesé sur la valeur de son important portefeuille de cryptomonnaies.

Selon son site web, Strategy détenait en dernier lieu 847 363 bitcoins, ce qui représenterait une valeur d’environ 50,4 milliards de dollars sur la base du cours de clôture du bitcoin

BTC= dimanche, à 59 577,82 dollars.

La société s’est également appuyée sur des émissions d’actions privilégiées pour lever des capitaux destinés à l’achat de bitcoins BTC= , poursuivant ainsi ses efforts de longue date visant à utiliser les marchés financiers pour accroître ses avoirs en cryptomonnaies.

Ses actions privilégiées sont Stretch STRC.O , Stride

STRD.O , Strife STRF.O et Strike STRK.O — toutes les quatre se négocient à des niveaux proches de leurs plus bas historiques à la clôture d’hier.

"Strategy prévoit de rester rigoureuse dans son recours à l’émission d’actions ordinaires, en particulier lorsque les actions ordinaires de la société se négocient à un cours égal ou proche de 1 fois la mNAV par action", a-t-elle déclaré lundi.

Le bitcoin s’échangeait dernièrement près de ses plus bas niveaux depuis 20 mois, à 59 831,4 dollars, sa valeur ayant diminué de moitié par rapport à son plus haut historique de 126 223,18 dollars atteint en octobre dernier.

Les marchés des cryptomonnaies sont en berne cette année, dans un contexte de volatilité accrue, d’engouement des investisseurs autour d’importantes introductions en bourse attendues et de sorties persistantes des fonds négociés en bourse (ETF) qui répliquent ces actifs.