La vague de ventes d'obligations est probablement amplifiée par un indicateur économique peu connu

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* Le modèle R-star de la Fed de New York prévoit un taux de 1,65 % jusqu'au deuxième trimestre

* Le R-star est réputé difficile à estimer, selon les analystes

* Un R-star élevé pourrait contribuer à la récente vague de ventes d’obligations

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

La récente hausse des rendements des bons du Trésor reflète en partie le fait que de plus en plus d’investisseurs parient sur une remontée de ce taux théorique et obscur, compatible avec une croissance et une inflation stables.

Certains estiment que le « R-star », ce taux qui ni ne stimule ni ne freine l’activité économique, pourrait être plus élevé que ne l’indiquent les dernières données. Les analystes estiment qu’il a augmenté à mesure que l’économie américaine absorbe un mélange important de dépenses d’investissement liées à l’intelligence artificielle et d’emprunts publics massifs. La hausse du R-star suggère que les taux d’intérêt pourraient se stabiliser à des niveaux structurellement élevés, ce qui accentue la pression sur les cours des obligations. Les analystes n’ont toutefois pas pu fournir d’estimation précise de ce niveau, car cet indicateur peut être calculé selon différentes méthodes et repose sur des données rétrospectives.

« Les principaux facteurs à l'origine de la hausse du R-star pourraient être les investissements massifs liés au développement de l’intelligence artificielle et l’augmentation de la dette publique, deux éléments susceptibles de stimuler la demande de capitaux et de faire grimper les rendements réels », a déclaré Chip Hughey, directeur général des titres à revenu fixe chez Truist Wealth à Richmond, en Virginie.

Ce débat revêt une importance particulière, car si le R-star est effectivement plus élevé, cela pourrait indiquer des taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps, avec des répercussions sur tous les domaines, du coût des prêts immobiliers aux frais d’emprunt de l’État. Cela compliquerait également la marge de manœuvre de la Réserve fédérale pour baisser ses taux, alors même que les marchés font baisser les cours des obligations.

ESTIMER LE TAUX NEUTRE INSAISISSABLE

Longtemps réservé aux économistes cherchant à évaluer dans quelle mesure la politique de la Fed est restrictive ou accommodante, le R-star est un indicateur ésotérique notoirement difficile à estimer, selon les analystes, car il peut varier en fonction du modèle et de l’horizon temporel.

La Fed de New York a récemment publié des estimations actualisées de son modèle Laubach-Williams , largement suivi, jusqu’au deuxième trimestre 2026, indiquant un R-star de 1,65 %, en légère baisse par rapport aux 1,73 % du premier trimestre. Il affiche toutefois une tendance à la hausse depuis le premier trimestre 2025, où il s’établissait à 1,36 %.

Le R-star actuel, ou taux neutre, compte tenu de l’accélération continue des ventes d’obligations par les « hyperscalers » — les plus grandes entreprises de cloud computing telles qu’Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Google d'Alphabet GOOGL.O — ainsi que de l’augmentation de l’endettement américain, est probablement supérieur à ce chiffre, ont déclaré des acteurs du marché, bien qu’ils n’aient pas pu fournir d’estimation. M. Hughey, de Truist, a déclaré que toute estimation du R-star relevait « à parts égales de l’art et de la science ».

« Un R-star plus élevé fait grimper les taux sur l’ensemble de la courbe », a déclaré Zachary Griffiths, responsable de la stratégie macroéconomique et des titres de qualité « investment grade » chez CreditSights, à Charlotte, en Caroline du Nord.

LA COURBE DES TAUX SUBIT UNE PRESSION À LA HAUSSE

Une hausse structurelle du R-star exerce une pression à la hausse sur les rendements à deux et cinq ans, car elle implique que la Fed devra finalement s’aligner sur un taux directeur plus élevé.

Le rendement à 10 ans est également en hausse, à la fois parce que les investisseurs s’attendent à une hausse des taux directeurs et parce qu’ils exigent une prime de terme plus importante, c’est-à-dire la compensation supplémentaire requise pour détenir des titres de dette à plus long terme. Les rendements obligataires ont de nouveau été sous pression cette semaine.

En ce qui concerne le rendement à 30 ans, M. Griffiths estime que la hausse du R-star a un « impact historiquement asymétrique », ce qui signifie que le taux pèse le plus lourdement sur cette partie de la courbe en raison des niveaux d’endettement élevés et des déficits importants et persistants.

LES INVESTISSEMENTS DANS L’IA STIMULENT LA DEMANDE DE CAPITAUX

Ces préoccupations budgétaires sont aggravées par une offre croissante de dette à long terme au-delà des bons du Trésor, notamment due aux emprunts liés à l’IA contractés par les hyperscalers, alors que des ventes massives d’obligations rivalisent avec les bons du Trésor américain à plus longue échéance pour attirer les capitaux des investisseurs. Cela a fait grimper les rendements à long terme et a probablement relevé le taux neutre, ont indiqué les analystes.

Ulrike Hoffmann-Burchardi, directrice des investissements pour les Amériques et responsable mondiale des actions au sein du Chief Investment Office d’UBS, a toutefois déclaré que la Fed « ne peut pas facilement ramener les taux d’intérêt à zéro alors que la demande structurelle de capitaux reste aussi élevée ».

Certains analystes estiment néanmoins que la hausse du R-star induite par les technologies pourrait être temporaire si l’IA s’avérait, à long terme, déflationniste.

« À court terme, l’impact de l’IA se traduira par un R-star plus élevé, avant de potentiellement déboucher sur un taux directeur nominal plus bas à plus long terme, en fonction de ses effets désinflationnistes, voire potentiellement déflationnistes », a déclaré M. Griffiths de CreditSights.

Mais alors que le boom de l’IA bat son plein, le gouvernement américain continue de s’endetter massivement, la dette nationale atteignant 40.000 milliards de dollars . Il en résulte une combinaison inhabituelle: une demande de capital colossale du secteur public coïncide avec une forte hausse des investissements du secteur privé. Ce scénario devrait maintenir le taux neutre à un niveau élevé, même si la Fed observe une pause prolongée.

Les analystes ont toutefois souligné qu’il était bien trop tôt pour déterminer si ces forces reflétaient un changement durable de l’économie ou un phénomène temporaire.

Les économistes auront besoin de données sur plusieurs années pour déterminer si la dernière flambée des investissements, par exemple, représente un changement structurel ou un nouveau cycle qui finira par s’essouffler, ont déclaré les analystes.

« La Fed tente actuellement d’évaluer si notre politique est suffisamment restrictive dans un contexte marqué par des investissements colossaux dans l’économie et par une forte demande de capitaux émanant du gouvernement », a déclaré M. Hughey, de Truist.