La vague bleue devient verte en traversant l'Atlantique

Plutôt prudents en début de séance, les grands indices européens ont réussi à accroître leur avance tout au long de la journée. Le CAC 40 a réussi à terminer sur une belle hausse de 1,96%, à 8 177,89 points. Les autres places européennes ont déroulé la même tendance à l'image du DAX 40 qui a gagné 2,38%, ou encore du FTSE 100 qui s'est adjugé 1,79%.

Avec ce gain de 1,96%, le principal indice boursier français a signé sa meilleure performance depuis un gain de 2,94% le 6 mai dernier, lorsque des espoirs d'un accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis avaient émergé, provoquant une chute des cours du pétrole et un puissant rebond des valeurs cycliques européennes. Enfin, à 8 177,89 points, l'indice retrouve des niveaux inédits depuis le 17 septembre dernier.

Si la prudence a dominé à l'ouverture, après les résultats des élections de mi-mandat qui ont offert les deux chambres aux Démocrates, l'optimisme s'est peu à peu imposé. Les investisseurs, bien qu'ils aient en général une préférence pour les Républicains pour leur positionnement favorable aux entreprises, ont semblé rassurés.

Les incertitudes sur l'issue du scrutin ont donc été levées, ce qui a notamment permis aux rendements obligataires de se détendre, notamment ceux des Etats-Unis, ce qui a permis aux banques de s'afficher en belle hausse. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole se sont par exemple retrouvées dans le haut du palmarès en France, soutenant largement le CAC 40.

Les rendements obligataires se sont détendus car avec un Congrès démocrate, les anticipations de déficit et d'émissions de dettes sont moins élevées. Les intervenants estiment également que les Démocrates représentent un frein aux baisses d'impôts et aux mesures budgétaires de Trump.

La victoire du camp bleu aux élections permet également une certaine détente au niveau des cours du pétrole, avec la diminution de la prime de risque géopolitique liée au conflit avec l'Iran.

Dans ces conditions, à New York, le WTI recule de 4,68%, à 92,05 dollars le baril, et à Londres, le Brent de la mer du Nord abandonne 5,31%, à 98,84 dollars.

Dans l'actualité macro-économique

En Europe, l'inflation a accéléré comme prévu en rythme annuel avec une hausse de 4% en octobre selon une première estimation, après 3,8% en septembre.

Dans l'Hexagone, l'indice PMI Composite de S&P Global a révélé une contraction de l'activité dans le secteur privé en octobre. L'indice qui la mesure est passé de 51,1 à 46,6 points, contre des attentes à 48,4 points, sachant que le seuil des 50 points marque la frontière entre contraction et progression de l'activité.

Aux Etats-Unis, selon l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, l'économie américaine a créé 86 000 emplois le mois dernier, plus que les 67 000 attendus par les analystes, mais moins que les 90 000 enregistrés en septembre. Ces bonnes données viennent confirmer la solidité actuelle du marché du travail aux Etats-Unis, permettant à la Réserve fédérale de se concentrer sur l'inflation. Les investisseurs en sauront plus vendredi avec la publication du très attendu rapport mensuel sur l'emploi.

Toujours aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale de septembre est ressorti supérieur aux attentes. Attendu à -107,90 milliards de dollars, il est finalement ressorti à -105 milliards de dollars, contre -105,70 milliards de dollars en août.

Enfin, l'indice ISM non manufacturier a signalé une décélération de l'activité supérieure aux prévisions en s'installant à 54,5 points, contre une estimation à 54,8 et un précédent à 54,9 points.

Sur le marché des devises, au moment de la clôture européenne, l'euro était en hausse face au billet vert ( 0,10%) et se négociait contre 1,1216 dollar, au plus haut depuis le 22 octobre.

Au niveau des valeurs...

Les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont eu une incidence sur certaines valeurs européennes.

A Paris, les bancaires ont été particulièrement entourées (Société Générale 3,80%, BNP Paribas 4,67% et Crédit Agricole 3,33%). Elles ont notamment été soutenues par la baisse des rendements obligataires. Avec le gain des deux chambres aux Etats-Unis, les intervenants estiment que les dépenses de l'Etat fédéral pourraient être revues à la baisse.

Le secteur de l'éolien a également profité de la vague bleue outre-Atlantique étant donné que le président des Etats-Unis a suspendu plusieurs projets depuis le début de son second mandat. Ainsi, les Danois Orsted et Vestas ont respectivement repris 4,60 et 2,86%, ou encore l'Allemand Nordex qui a terminé sur une hausse de 4,83%.

A l'inverse le secteur de l'IA pourrait être pénalisé par la majorité démocrate au sein du Congrès. Les investisseurs craignent un renforcement de l'opposition politique et locale au développement massif des infrastructures d'intelligence artificielle, notamment des centres de données. Ainsi en bourse, Schneider Electric et Legrand ont reculé de 3,42 et 4,56%, ou encore Soitec et STMicroelectronics qui ont respectivement cédé 11,78 et 5,14%.

Enfin, l'autre perdant pourrait être le secteur de la défense avec une baisse des dépenses militaires. A Paris, Thales s'est par exemple affaissé de 2,36%, en Allemagne Rheinmetall a cédé 0,14%, au Royaume-Uni, BAE Systems a perdu 4,19%, ou encore Leonardo qui a fondu de 1,03% à Milan.

Dans le reste de l'actualité, le secteur du luxe s'est également distingué à l'image de Kering qui a fini sur un gain de 6,36%, Hermès ( 4,57%) ou encore LVMH ( 3,67%).

M6 a publié des résultats supérieurs aux attentes avec notamment une croissance de 9,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenue par la bonne tenue des audiences, la résistance des recettes publicitaires et le dynamisme des activités numériques. Le titre M6 a fini sur un gain de 12,06%.

En Allemagne, Heidelberg a flambé de 9,55% après la publication de bons résultats trimestriels.

Toujours outre-Rhin, Continental a progressé de 5,20% après avoir relevé ses objectifs financiers annuels. Les analystes ont salué la solidité des marges et les perspectives de trésorerie, même si leurs avis divergent sur les perspectives de rentabilité.