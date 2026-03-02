 Aller au contenu principal
La Turquie prolonge la plupart des annulations de vols au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:13

La Turquie a annulé tous les vols à destination de l'Iran, de l'Irak, de la Jordanie, de la Syrie et du Liban jusqu'à vendredi en raison des attaques dans la région, tandis que tous les vols prévus à destination du Qatar, du Koweït, de Bahreïn et des Émirats arabes unis ont été annulés jusqu'à mardi.

D'autre part, le ministre des transports et des infrastructures, Abdulkadir Uraloglu, a déclaré lundi que les vols reprendraient vers les aéroports saoudiens de Riyad, Jeddah et Médine, ainsi que vers Oman.

Un avion de Turkish Airlines et un de Pegasus Airlines ont été cloués au sol à Téhéran, et le personnel de ces deux compagnies aériennes a été ramené en toute sécurité en Turquie, a-t-il déclaré, ajoutant que d'autres membres du personnel des compagnies aériennes turques au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis n'étaient pas en danger.

Guerre en Iran
