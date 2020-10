Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie poursuit son exploration en Méditerranée orientale Reuters • 25/10/2020 à 07:38









ISTANBUL, 25 octobre (Reuters) - La Turquie a indiqué dimanche poursuivre jusqu'au 4 novembre les travaux exploratoires du navire Oruç Reis et de deux autres bateaux dans une zone contestée en Méditerranée orientale, une décision qui devrait continuer d'exacerber les tensions dans la région. Les autorités turques avaient dans la semaine indiqué qu'elles entendaient poursuivre ces travaux jusqu'au 27 octobre. La Grèce et Chypre, qui revendiquent leur souveraineté dans cette zone, considèrent les études sismiques menées par la Turquie comme illégales. Ankara avait suspendu le mois dernier les travaux du navire Oruç Reis pour "laisser place à la diplomatie" en amont d'un sommet de l'Union européenne lors duquel Nicosie a cherché à obtenir des sanctions contre la Turquie. L'Elysée a indiqué samedi qu'avec ses partenaires européens, la France appelait la Turquie à mettre fin à ses "aventures dangereuses" en Méditerranée et dans la région. (Daren Butler, version française Matthieu Protard)

