La trituration de cacao en Côte d'Ivoire a bondi de 46,6 % en glissement annuel en septembre, selon les exportateurs

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La trituration de cacao en Côte d'Ivoire a augmenté de 46,6 % en glissement annuel en septembre, pour atteindre 49 517 tonnes de fèves, selon les données publiées mercredi par l'association des exportateurs GEPEX.

La production totale depuis le début de la saison 2025/26 en octobre avait atteint 650.689 tonnes métriques à la fin du mois de septembre, soit une hausse de 10,6 % par rapport aux 588.194 tonnes métriques enregistrées à la même période la saison dernière.

Les données de la GEPEX couvrent six des plus grandes entreprises de transformation, notamment Barry Callebaut

BARN.S , Olam International OLAM.SI et Cargill Inc CARG.UL .

La Côte d’Ivoire dispose d’une capacité totale de broyage de 750.000 tonnes métriques. Elle est le premier producteur mondial de cacao et se dispute avec les Pays-Bas la place de premier broyeur.