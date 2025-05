La trêve entre les Etats-Unis et la Chine en soutien des marchés européens

(AOF) - Les Bourses européennes ont démarré la semaine dans le vert grâce à une nette baisse des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le CAC 40 a gagné 1,37% à 7850,10 points. Le principal indice parisien s’approche de son niveau de clôture de 7858,83 points du 2 avril, le Liberation day de Donald Trump. Le président américain avait ce jour-là dévoilé sa batterie de droits de douane. L’EuroStoxx50 a progressé de 1,46% à 5387,26 points.

La hausse est plus prononcée à Wall Street où le Dow Jones s'adjuge 2,23% vers 17h30.

Forte baisse des tarifs douaniers

La rencontre entre la Chine et les Etats-Unis ce week-end en Suisse a débouché sur une réduction des droits de douane plus importante qu'anticipé par les investisseurs.

A compter du 14 mai et pour 90 jours, les États-Unis vont réduire leurs droits de douane sur les produits chinois de 145 % à 30 %, dont 20% destinés à faire pression pour que Pékin lutte contre le fentanyl. Cet opioïde très puissant est la cause de nombreux morts par overdose aux Etats-Unis. Les droits de douane sectoriels de 25 % sur l'acier et l'aluminium ainsi que sur les automobiles et les pièces détachées restent aussi en place, signale UBS.

La banque suisse ajoute que le secrétaire au Trésor Scott Bessent a pris soin de mettre en avant cinq ou six industries stratégiques pour lesquelles les États-Unis continueront à se diriger vers l'indépendance. Il fait probablement référence à des tarifs sectoriels, qui pourraient toucher les semi-conducteurs et la pharmacie.

De son côté, la Chine abaissera ses droits de douane sur les produits américains de 125 % à 10 %. Les deux parties ont par ailleurs décidé d'établir un mécanisme pour poursuivre les discussions sur les relations économiques et commerciales.

Les risques de récession s'éloignent

" L'accord entre les États-Unis et la Chine - de loin les deux plus grandes économies du monde - réduit les risques d'une récession déclenchée par l'escalade des conflits commerciaux et devrait également réduire les risques inflationnistes aux États-Unis ", souligne Commerzbank.

La banque allemande fait également remarquer qu'il devient de plus en plus clair que les États-Unis considéreront à l'avenir un taux douane de 10 %, comme une limite inférieure. " Par rapport au taux effectif applicable jusqu'au début de l'année, il s'agirait encore d'un quasi quadruplement, avec l'impact correspondant sur les flux commerciaux, l'inflation et les décisions d'investissement ", prévient-elle.

" Nous pourrions assister à un bras de fer entre, d'un côté, les annonces préliminaires d'accords plus durables et globaux, proches de la situation initiale, et, de l'autre, des données concrètes indiquant une détérioration rapide de la demande intérieure aux États-Unis et de la dynamique des exportations en Chine " explique Vontobel. " Si ces dernières devaient arriver en premier, les marchés pourraient connaître un nouvel accès de forte volatilité. " prévient le gestionnaire d'actifs.

Si les tensions avec la Chine se sont réduites, l'hôte de la Maison Blanche a de nouveau attaqué l'Europe cet après-midi. " L'Union européenne est à bien des égards plus méchante que la Chine. Nous venons juste de commencer avec eux. Nous avons toutes les cartes en main. Ils nous ont traités de manière très injuste " a déclaré Donald Trump.

Le luxe et l'automobile s'enflamment

Les secteurs les plus exposés à la Chine, comme le luxe, et aux droits de douane, comme l'automobile, ont bondi. Le secteur technologique s'est également distingué. En revanche, les valeurs du secteur de la défense ont reculé en raison d'espoirs de trêve dans la guerre opposant l'Ukraine à la Russie.