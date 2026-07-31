La « torsion » de la courbe des taux du Trésor américain reflète l'idée que la Fed pourrait ne plus relever ses taux

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* La « torsion » suggère que les marchés estiment que les chances de nouvelles hausses des taux de la Fed sont plus faibles

* La vague de ventes sur les taux à long terme met en avant les inquiétudes liées à l’inflation et à la crédibilité

* Le rapport sur l’emploi de juillet est considéré comme le prochain test décisif pour la courbe des taux

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Un mouvement prononcé vers une pentification de la courbe des taux des bons du Trésor américain, à la suite de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés cette semaine, a suscité des inquiétudes quant à la crédibilité de la banque centrale et à sa volonté de lutter pleinement contre l’inflation. La baisse des rendements à court terme, alors même que ceux à long terme grimpaient, suggère un scepticisme croissant quant à la possibilité que la Fed relève à nouveau ses taux, ont déclaré des analystes, malgré l’insistance du président Kevin Warsh mercredi sur le fait que les décideurs “n’hésiteront pas à agir” si les pressions sur les prix ne s’atténuent pas.

Après que la Fed a maintenu ses taux inchangés, malgré la dissidence de trois responsables favorables à une hausse, les rendements des bons du Trésor ont dans un premier temps baissé sur toutes les échéances, les investisseurs se réjouissant de l’absence de hausse immédiate des taux.

Cette réaction a rapidement cédé la place à une tendance plus marquée. Les rendements des bons du Trésor à court terme ont continué de baisser tandis que ceux des obligations à long terme ont bondi, en particulier à l’extrémité de la courbe à 30 ans, qui a atteint son plus haut niveau depuis 19 ans. Il en a résulté une accentuation prononcée de la pente de la courbe des rendements, que certains investisseurs ont interprétée comme un signe que les marchés perdent confiance dans l’engagement de la Fed à lutter contre l’inflation. Zachary Griffiths, responsable de la stratégie macroéconomique et « investment grade » chez CreditSights, a qualifié ce mouvement de “twist steepener” (accentuation de la pente provoquée par la décision de la Fed) et de “réaction malsaine” à la décision de politique monétaire de la Fed.

Cette accentuation s’est poursuivie jeudi, creusant l’écart entre les rendements à court et à long terme sur les segments 2 ans/10 ans et 2 ans/30 ans de la courbe.

LE MARCHÉ REMET EN QUESTION LA DÉTERMINATION DE LA FED

“La torsion de la courbe indique que le marché estime que la Fed n’est pas sur le point de lancer un cycle agressif de hausses de taux”, a déclaré Chip Hughey, directeur général des titres à revenu fixe chez Truist Wealth.

“Cela pourrait être bénéfique pour la croissance, mais cela ajoute davantage d’incertitude à la lutte de la Fed contre l’inflation.”

Selon les analystes, l’une des raisons expliquant la décision de la Fed de ne pas agir est que les conditions financières se sont déjà considérablement resserrées sans aucune mesure supplémentaire de la part des décideurs.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, a fait valoir que les marchés avaient en réalité accompli eux-mêmes une grande partie du travail, faisant grimper les rendements des bons du Trésor tant nominaux qu’ajustés à l’inflation, les investisseurs réagissant directement aux données économiques publiées plutôt que de se fier aux indications de la Fed.

Depuis le début du mois de juillet, les rendements à 10 ans

US10YT=RR ont grimpé de 25 points de base, soit la plus forte hausse mensuelle depuis mars.

DYNAMIQUE DE LA COURBE DES TAUX

Une pentification de la courbe des taux indique généralement que les marchés anticipent des baisses de taux ou l’absence de nouvelles hausses.

Dans un scénario traditionnel de “pentement baissier”, les rendements augmentent, ceux des obligations à long terme progressant plus rapidement que ceux des titres à court terme. Cette fois-ci, cependant, les rendements à court terme ont baissé, tandis que ceux des obligations à long terme ont continué de grimper, créant une divergence inhabituelle dans les anticipations de taux.

Selon les analystes, cette évolution reflète également le dénouement de paris agressifs selon lesquels la Fed lutterait contre l’inflation soit en relevant ses taux en juillet, soit en signalant qu’un resserrement supplémentaire était imminent après l’escalade des tensions au Moyen-Orient ce mois-ci.

Les marchés avaient déjà entièrement intégré un resserrement d’environ 25 points de base d’ici septembre, tandis que l’écart entre les rendements à 2 ans et à 10 ans s’était aplati, reculant de 5 points de base la semaine précédant la réunion.

Guneet Dhingra, responsable de la stratégie sur les taux américains chez BNP Paribas, a déclaré que cette courbe plus pentue suggérait que la Fed avait désormais perdu une grande partie de la crédibilité acquise en matière de lutte contre l’inflation après sa réunion de juin. En l’absence d’un signal clair indiquant que des hausses de taux restent envisageables, a-t-il ajouté, cette crédibilité pourrait encore s’éroder.

“Le marché a été désorienté par cette nouvelle approche de la Fed consistant à fournir moins d’indications”, a déclaré Nicolò Bocchin, co-responsable mondial des titres à revenu fixe chez Azimut Group. Selon lui, cela signifie que les investisseurs s’inquiètent de l’inflation et l’intègrent dans les cours des obligations à long terme.

Le rapport sur l’emploi non agricole du mois de juillet, qui sera publié la semaine prochaine, pourrait constituer un test décisif pour cette hypothèse.

Griffiths, de CreditSights, a déclaré que si les chiffres de l’emploi de la semaine prochaine s’avéraient meilleurs que prévu, cela pourrait renforcer les craintes selon lesquelles la Fed aurait dû relever ses taux cette semaine et accentuer la pentification de la courbe des taux. Un rapport plus faible, en revanche, pourrait déclencher un revirement brutal en apaisant les craintes que la Fed ne soit en retard sur la courbe de l’inflation.