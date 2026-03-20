La thérapie de Rhythm devient le premier traitement approuvé par la FDA pour l'obésité liée à des lésions cérébrales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K et Sahil Pandey

La Food and Drug Administration américaine a élargi l'utilisation de la thérapie de Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O pour une forme rare d'obésité causée par des lésions cérébrales, ce qui en fait le premier traitement à être approuvé dans le pays pour cette condition.

Les actions de la société étaient en hausse de 6,6 % à 96,34 $ avant la mise sur le marché.

La thérapie a été approuvée jeudi pour traiter l'obésité hypothalamique acquise, qui entraîne une prise de poids excessive et durable due à des lésions telles que la croissance d'une tumeur ou un accident vasculaire cérébral dans le cerveau.

L'hypothalamus du cerveau régule l'appétit et affecte la façon dont le corps brûle les calories etstockeles graisses.

Rhythm estime à 10 000 le nombre de personnes vivant avec cette maladie aux États-Unis.

La thérapie, connue sous le nom chimique de setmelanotide, est déjà approuvée sous le nom de marque Imcivree pour traiter l'obésité génétique chez les adultes et les enfants âgés de deux ans et plus.

Imcivree pour l'obésité hypothalamique sera disponible immédiatement pour les patients aux États-Unis, a déclaré la société. Il est administré sous forme d'injection uniquotidienne et est conçu pour activer la voie MC4R dans le cerveau afin de réduire la faim et d'aider le corps à brûler plus d'énergie.

L'autorisation de mise sur le marché est étayée par une étude de phase avancée dans laquelle le setmelanotide a permis de réduire le poids de 15,8 %, mesuré par l'indice de masse corporelle (BMI) après 52 semaines, contre une augmentation de 2,6 % pour les patients recevant un placebo.

Amy Wood, directrice exécutive de l'association de défense des patients Raymond A. Wood Foundation, a déclaré que les familles des personnes souffrant d'obésité hypothalamique subissaient de nombreuses "expériences ratées" car il n'existe actuellement aucun traitement approuvé.

"Nous avons maintenant l'espoir qu'il existe quelque chose qui pourrait fonctionner pour cette maladie et que cela ouvrira la voie à d'autres traitements potentiels à l'avenir", a déclaré Mme Wood.

Jonathan Wolleben, analyste chez Citizens Bank , estime que les ventes d'Imcivree en 2026 s'élèveront à 290 millions de dollars, dont 34 millions de dollars pour l'obésité hypothalamique.