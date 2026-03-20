 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La thérapie de Rhythm devient le premier traitement approuvé par la FDA pour l'obésité liée à des lésions cérébrales
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K et Sahil Pandey

La Food and Drug Administration américaine a élargi l'utilisation de la thérapie de Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O pour une forme rare d'obésité causée par des lésions cérébrales, ce qui en fait le premier traitement à être approuvé dans le pays pour cette condition.

Les actions de la société étaient en hausse de 6,6 % à 96,34 $ avant la mise sur le marché.

La thérapie a été approuvée jeudi pour traiter l'obésité hypothalamique acquise, qui entraîne une prise de poids excessive et durable due à des lésions telles que la croissance d'une tumeur ou un accident vasculaire cérébral dans le cerveau.

L'hypothalamus du cerveau régule l'appétit et affecte la façon dont le corps brûle les calories etstockeles graisses.

Rhythm estime à 10 000 le nombre de personnes vivant avec cette maladie aux États-Unis.

La thérapie, connue sous le nom chimique de setmelanotide, est déjà approuvée sous le nom de marque Imcivree pour traiter l'obésité génétique chez les adultes et les enfants âgés de deux ans et plus.

Imcivree pour l'obésité hypothalamique sera disponible immédiatement pour les patients aux États-Unis, a déclaré la société. Il est administré sous forme d'injection uniquotidienne et est conçu pour activer la voie MC4R dans le cerveau afin de réduire la faim et d'aider le corps à brûler plus d'énergie.

L'autorisation de mise sur le marché est étayée par une étude de phase avancée dans laquelle le setmelanotide a permis de réduire le poids de 15,8 %, mesuré par l'indice de masse corporelle (BMI) après 52 semaines, contre une augmentation de 2,6 % pour les patients recevant un placebo.

Amy Wood, directrice exécutive de l'association de défense des patients Raymond A. Wood Foundation, a déclaré que les familles des personnes souffrant d'obésité hypothalamique subissaient de nombreuses "expériences ratées" car il n'existe actuellement aucun traitement approuvé.

"Nous avons maintenant l'espoir qu'il existe quelque chose qui pourrait fonctionner pour cette maladie et que cela ouvrira la voie à d'autres traitements potentiels à l'avenir", a déclaré Mme Wood.

Jonathan Wolleben, analyste chez Citizens Bank , estime que les ventes d'Imcivree en 2026 s'élèveront à 290 millions de dollars, dont 34 millions de dollars pour l'obésité hypothalamique.

Valeurs associées

RHYTHM PHARM
90,3100 USD NASDAQ +5,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.03.2026 11:10 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC : * FEDEX

  • Des fidèles musulmans assistent à la prière matinale de l'Aïd el-Fitr dans la rue Salah al-Din, après que la police les a empêchés de s'approcher des remparts de la vieille ville de Jérusalem, le 20 mars 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )
    A Jérusalem, un Aïd "triste et douloureux" sans accès à la mosquée Al-Aqsa
    information fournie par AFP 20.03.2026 11:09 

    "En ce jour de fête, où est la joie?" Comme chaque jour depuis le début de la guerre avec l'Iran, ce vendredi d'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, les accès à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem-Est sont restés fermés. A la grande tristesse des centaines de ... Lire la suite

  • Le fondateur de la boutique Swave, Hugo Carvalho, lors d'une vente en live de sneakers, le 12 mars 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Le live-shopping, grand bazar numérique à portée de clic
    information fournie par AFP 20.03.2026 10:59 

    Le télé-achat n'est pas mort, il a juste migré sur téléphone: mêlant vidéo en direct et achat instantané, le "live-shopping" bouleverse le commerce en ligne, poussant géants technologiques, marques et petites boutiques à l'investir. "Un euro de prix de départ... ... Lire la suite

  • Un présentoir de produits L'Oréal dans un magasin de cosmétiques parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal aurait des vues sur la start-up Innovist pour se renforcer en Inde
    information fournie par Zonebourse 20.03.2026 10:56 

    L'Oréal serait en discussions avancées en vue d'acquérir une participation majoritaire au sein de la start-up indienne de produits de beauté et de soins personnels Innovist, a-t-on appris vendredi auprès de professionnels de marché. Selon ces informations, la transaction ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank