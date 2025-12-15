La thérapie cellulaire de Kyverna améliore la mobilité dans une étude de phase intermédiaire

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4 et d'un commentaire d'entreprise au paragraphe 10) par Kamal Choudhury

Kyverna Therapeutics KYTX.O a déclaré que sa thérapie cellulaire expérimentale avait atteint l'objectif principal d'améliorer "significativement" la capacité des patients à marcher et de réduire la rigidité musculaire dans une étude de stade intermédiaire pour une maladie rare sans traitement approuvé.

Les actions de la société, qui prévoit de demander une autorisation aux États-Unis au cours du premier semestre 2026, ont bondi de 45 % pour atteindre 12,73 dollars, leur plus haut niveau depuis plus d'un an, au début de la journée de lundi.

La thérapie, miv-cel, a été testée chez des patients atteints du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune rare qui rend les muscles rigides et provoque des spasmes douloureux, affectant souvent le dos et les jambes.

Selon Thomas Smith, analyste chez Leerink Partners, les données de l'essai constituent le "meilleur scénario pour Kyverna", avec une efficacité convaincante.

L'essai d'enregistrement, conçu pour générer des données en vue d'une approbation réglementaire, a porté sur 26 patients qui n'avaient pas obtenu d'amélioration avec d'autres traitements. Ils ont reçu une dose unique de la thérapie et ont été suivis pendant 16 semaines.

La vitesse de marche s'est améliorée d'une médiane de 46 % à 16 semaines, 81 % des patients ayant obtenu des gains cliniquement significatifs et deux tiers n'ayant plus besoin d'aides à la marche. Tous les patients ont pu cesser de prendre d'autres médicaments immunosuppresseurs.

La thérapie a été généralement bien tolérée, selon la société.

La thérapie CAR T fonctionne en utilisant les cellules immunitaires du patient, qui sont modifiées pour trouver et éliminer les cellules responsables de la maladie.

Le traitement standard comprend généralement des relaxants musculaires tels que le diazépam ou le baclofène et peut faire appel à des thérapies immunitaires telles que l'immunoglobuline intraveineuse, les stéroïdes ou le rituximab, si les symptômes persistent.

La société a déclaré qu'elle ciblerait initialement 2 000 à 2 500 patients, soit environ 30 à 40 % des personnes diagnostiquées, qui n'ont pas répondu de manière adéquate à des immunothérapies non indiquées sur l'étiquette.