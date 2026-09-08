La thérapie cellulaire de Bristol Myers contre les cancers du sang donne de bons résultats lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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* Cet essai clinique recrute des patients atteints d'un myélome multiple avancé après l'échec de quatre classes de traitements précédentes

* Ce traitement par perfusion unique modifie les cellules immunitaires des patients pour qu'elles ciblent la protéine GPRC5D

* Bristol Myers indique que le profil de sécurité correspond aux attentes pour les thérapies CAR-T et ciblant la protéine GPRC5D

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 5 à 9)

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé mardi que sa thérapie cellulaire expérimentale avait montré un taux de réponse global élevé lors d’un essai clinique de phase intermédiaire, chez des patients atteints d’une forme de cancer du sang difficile à traiter.

L'étude a évalué ce traitement, appelé arlocabtagène autoleucel, ou arlo-cel, chez des patients atteints d'un myélome multiple avancé qui avaient déjà essayé quatre grandes classes de traitements standard sans succès durable.

Bristol Myers a déclaré que l’essai avait atteint son objectif principal en démontrant une amélioration significative du taux de réponse global chez les patients ayant épuisé les traitements standard.

Il a également atteint un objectif secondaire clé, à savoir l’élimination complète des signes détectables du cancer chez certains patients.

Bien que le laboratoire pharmaceutique n’ait pas communiqué de données chiffrées précises, il a indiqué que les résultats étaient statistiquement significatifs et cliniquement pertinents, et que l’ensemble des conclusions serait présenté lors d’un prochain congrès médical.

Arlo-cel est une thérapie cellulaire CAR-T administrée en une seule perfusion. Ce traitement personnalisé consiste à prélever les propres cellules immunitaires du patient, à les modifier en laboratoire pour qu’elles ciblent une protéine spécifique des cellules cancéreuses appelée GPRC5D, puis à les réinjecter dans l’organisme afin qu’elles attaquent la maladie.

Le profil de sécurité de cette thérapie correspondait aux attentes et s’inscrivait dans la lignée des autres thérapies CAR-T et ciblant la protéine GPRC5D, a indiqué la société.

Le myélome multiple est un cancer qui se développe dans les plasmocytes, un type de globules blancs.

Selon l’American Cancer Society, environ 36 000 nouveaux cas et près de 11 000 décès liés à cette maladie sont attendus cette année aux États-Unis.