La thérapie alimentée par l'IA de Recursion Pharma réduit la croissance du côlon dans le cadre d'un essai sur les maladies rares

Recursion Pharma RXRX.O , qui utilise l'intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux médicaments candidats, a déclaré lundi que son médicament oral expérimental contribuait à réduire les excroissances anormales dans le côlon chez les patients atteints d'une maladie génétique rare.

La société NVDA.O , soutenue par Nvidia, étudie le REC-4881 pour le traitement de la polypose adénomateuse familiale, une maladie génétique qui provoque des excroissances anormales appelées polypes dans la paroi du côlon.

Cette maladie augmente le risque de développer un cancer colorectal, pour lequel la plupart des patients ont recours à la chirurgie pour retirer le côlon.

Dans un essai à un stade précoce ou moyen, 9 patients sur 11 ont maintenu une réduction durable de la charge totale de polypes, avec une réduction médiane de 53 %, 12 semaines après l'arrêt du traitement.

"Il s'agit de la première validation clinique de la plateforme d'IA de Recursion, qui nous a permis d'acquérir des connaissances impartiales pour savoir que cette molécule pourrait fonctionner dans cette maladie, et qui le prouve maintenant chez les patients avec ces dernières données", a déclaré Najat Khan, directeur général de Recursion, à l'agence Reuters.

Les développeurs de médicaments adoptent de plus en plus les technologies de l'IA pour la découverte de médicaments et les tests de sécurité, ce qui, selon les experts , pourrait réduire les délais et les coûts d'au moins la moitié au cours des prochaines années, tout en diminuant les tests sur les animaux.

"Nous sommes l'un des premiers à montrer ces pousses vertes de points de preuve... c'est vraiment une bonne sorte d'arc en termes de passage de la découverte de l'IA à la clinique", a ajouté M. Khan.

Les données préliminaires recueillies en mai ont montré que le traitement par le médicament a entraîné une réduction de 43 % de la charge de polypes après 13 semaines de traitement chez six patients.

L'entreprise souhaite étendre son étude à une population plus large de patients âgés de 18 ans et plus.

Recursion s'engagera également avec le régulateur de la santé américain au cours du premier semestre 2026 pour définir une voie potentielle d'étude pivot d'enregistrement, a déclaré Khan.