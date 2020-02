Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Thaïlande annonce sept nouveaux cas de coronavirus Reuters • 08/02/2020 à 07:58









BANGKOK, 8 février (Reuters) - Le ministère thaïlandais de la Santé publique a annoncé samedi sept nouveaux cas de coronavirus, dont trois thaïlandais et quatre ressortissants chinois, portant à 32 le nombre total de cas recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie en décembre en Chine. "Les sept nouveaux cas sont tous à l'hôpital", a déclaré le directeur général du département du contrôle des maladies du ministère, Suwannachai Wattanayingcharoenchai, à la presse. L'un des Thaïlandais concernés faisait partie des 138 personnes évacuées mardi de Wuhan, épicentre du coronavirus en Chine, a-t-il ajouté. Les deux autres Thaïlandais ont été en contact avec des touristes. Concernant les quatre ressortissants chinois, trois sont membres de familles où des cas avaient déjà été signalés - les quatrième étant un touriste originaire d'une "région à risque" en Chine, a précisé Suwannachai Wattanayingcharoenchai. Sur les 32 cas recensés dans le pays - l'un des pays les plus touchés par le coronavirus hors Chine -, 23 sont Chinois et neuf sont Thaïlandais. Au total, le bilan de cette épidémie de pneumonie virale a dépassé les 700 morts en Chine . (Patpicha Tanakasempipat, version française Marine Pennetier)

