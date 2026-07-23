La tempête tropicale Bertha s'enfonce dans les terres près de la frontière entre le Texas et la Louisiane, selon le NHC

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Le Centre national américain des ouragans a indiqué jeudi que la tempête tropicale Bertha s'était enfoncée dans les terres près de la frontière entre le Texas et la Louisiane, à environ 75 miles (121 km) de Galveston, au Texas.

* Le service météorologique américain a précisé que la tempête était accompagnée de vents soutenus atteignant 45 miles par heure (75 km/h), provoquant de fortes pluies sur certaines parties de la côte texane .

* Le NHC a ajouté que Bertha devrait progressivement s'affaiblir et se dissiper d'ici un jour ou deux.

* Une alerte de tempête tropicale est en vigueur pour la côte du golfe du Mexique, de Morgan City, en Louisiane , à Sargent, au Texas.

* Mercredi, Bertha a touché terre dans la paroisse de Saint-Bernard, en Louisiane, avant de se diriger vers le sud et l’ouest le long de la côte.

* Chevron CVX.N a annoncé en début de semaine avoir interrompu la production sur son site de Petronius et évacué le personnel de la plate-forme par mesure de précaution.

* BP BP.L a déclaré jeudi qu’elle renvoyait le personnel non essentiel sur ses plateformes Thunder Horse et Na Kika, après l’avoir évacué par mesure de précaution en début de semaine.