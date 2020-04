La tempête se calme sur les fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - La liquidation des fonds obligataires est terminée. C' est le constat des stratégistes de Bank of America Securities alors que les flux hebdomadaires nets sortants et entrants au niveau mondial (le Flow Show) n' ont été que de 1 milliard de dollars (au 8 avril), contre 284 milliards de sorties les cinq dernières semaines sur la classe d' actifs. La fuite des fonds monétaire prime américains s' est également apaisée. " L' épicentre du risque systémique s' est calmé grâce à l' action de la Fed " , poursuivent ces derniers.

Gagnants de cette accalmie, les fonds actions ont accentué leur collecte, confirmant la reprise constatée la semaine précédente, à 14,4 milliards de dollars, un point haut en 29 semaines. Les ETF ont été les grands bénéficiaires de ce retour sur les actions avec 16,5 milliards (faibles sorties la semaine passée dans un marché en collecte). Le marché américain engrange 14,4 milliards, l' Europe uniquement 1 milliard. Depuis le début de l' année, les ETF ont collecté 87,8 milliards mais les fonds traditionnels ont accusé 102 milliards de rachats.

Ce regain d' appétit pour le risque est également visible dans la collecte des fonds high yield avec 4,1 milliards de souscriptions après les 6,9 milliards déjà enregistrées la semaine précédente. Tous les compartiments obligataires ne se sont pas repris : l' investment grade accuse encore 0,8 milliard de sorties, les muni bonds 1,8 milliard, les MBS 0,7 milliard et la dette émergente 1,8 milliard. Les actifs émergents sont également délaissés sur le marché actions (1,5 milliard avec 10 semaines de décollecte sur les 11 dernières).

Les fonds monétaires ont encore collecté 101 milliards tandis que les métaux précieux ont attiré 2,6 milliards.