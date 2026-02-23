La tempête paralyse les voyages, entraînant plus de 8 000 annulations et retards de vols aux États-Unis

Les compagnies aériennes américaines sont toujours en train de se remettre de la puissante tempête hivernale du nord-est qui a entraîné plus de 8 000 annulations et retards de vols lundi, et des milliers d'autres ont déjà été annulés pour mardi.

FlightAware, un site de suivi des vols, a indiqué que 5 683 vols avaient été annulés et 2 703 retardés aux États-Unis, alors que plus de 11 000 vols avaient été retardés ou annulés dimanche. Deux mille autres vols américains ont été annulés pour la journée de mardi.

American Airlines AAL.O a déclaré qu'elle avait pu reprendre ses activités à Washington Reagan National et à Philadelphie.

Delta DAL.N et American Airlines ont toutes deux déclaré qu'elles prévoyaient de reprendre leurs activités aux aéroports LaGuardia et JFK de New York, ainsi qu'à Boston, mardi en fin de matinée. Delta prévoit également de reprendre ses vols à Newark mardi.

JetBlue JBLU.O a été particulièrement touchée, annulant environ 80 % de ses vols en raison de la tempête lundi, selon FlightAware. La compagnie aérienne a déclaré avoir annulé au total 1 600 vols jusqu'à mercredi.

La compagnie ferroviaire américaine Amtrak a annulé des dizaines de trains entre New York et Boston et sur d'autres itinéraires dans le nord-est. En raison des importantes chutes de neige, plusieurs États ont ordonné aux automobilistes de ne pas circuler sur les routes pour les déplacements non essentiels pendant de longues périodes.

American, Delta et United ont annulé environ 20 % de leurs vols lundi. Le blizzard a laissé tomber plus de deux pieds et demi de neige (76,2 cm) sur certaines parties du nord-est des États-Unis.