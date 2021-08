La technologie figure en tête des priorités des sociétés de gestion

(NEWSManagers.com) - L' ESG n' est pas la seule préoccupation des sociétés de gestion. La technologie arrive même en tête de leurs priorités, montre une nouvelle étude de Funds Europe pour Temenos réalisée auprès de 56 professionnels de l' investissement dans le monde.

Interrogées sur la destination de leurs investissements sur les douze prochains mois, 56 % des sociétés de gestion interrogées ont cité la technologie et les infrastructures de données. Viennent ensuite la mise en conformité ESG de leurs gammes de produits (47 %) et l' ajout de nouveaux partenaires de distribution (40 %).

Plus de la moitié des sociétés de gestion (62 %) indiquent que les solutions basées sur le cloud jouent un rôle clé dans leur stratégie technologique actuelle.

Dans le même temps, elles sont 42 % à citer la gestion et l' analyse des données (big data) comme la technologie la plus importante pour leur développement sur les deux prochaines années.

Viennent ensuite, loin derrière, l' automatisation des processus (15 %) et l' intelligence artificielle et le machine learning (13 %). La blockchain n' est mentionnée que par 8 % des sociétés de gestion.

Sur le sujet de l' intelligence artificielle et du machine learning, les sociétés de gestion sont 68 % à indiquer qu' elles veulent l' appliquer à l' analyse de portefeuille et à la mesure de performance. Elles songent aussi à enrichir leurs données (57 %) et à améliorer l' efficacité opérationnelle des processus de middle et back office (55 %).

Enfin, le sondage montre que 83 % des sociétés de gestion veulent étendre leur partenariat stratégique avec les sociétés d' asset servicing et les partenaires technologiques.