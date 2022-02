La technologie de Genomic Vision adoptée par le Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire de l'Université de Floride pour étudier les mécanismes de réplication de l'ADN et le stress replicatif

Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui que l'Université de Floride intègre l’ensemble de la technologie de Genomic Vision à travers les solutions FiberComb, FiberVision S et FiberStudio.



« Le segment de l'analyse de la réplication de l'ADN est une application majeure de notre technologie de peignage moléculaire, qui permet aux clients du secteur de la recherche et des biotechnologies d'obtenir une lecture claire des caractéristiques spatiales et temporelles de la réplication de l'ADN. » indique Dominique Remy-Renou, Présidente du directoire de Genomic Vision. « Nous sommes ravis de nous associer à l'Université de Floride pour offrir de nouvelles perspectives en matière d'analyse des variations structurelles et des réarrangements génomiques dans le cadre de la recherche sur les maladies génétiques complexes et des études de développement de médicaments. »