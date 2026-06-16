La Syrie signe un accord d'exploitation gazière avec les sociétés américaines ConocoPhillips et Novatera Energy

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La compagnie pétrolière nationale syrienne a signé un contrat de développement gazier avec les sociétés américaines ConocoPhillips et Novatera Energy afin de soutenir et d'accroître la production des gisements de gaz terrestres, a annoncé mardi le ministère.

Le ministre syrien de l'Énergie a déclaré que cet accord contribuerait à stimuler la production nationale de gaz et à renforcer l'approvisionnement énergétique, tandis que ConocoPhillips a indiqué que cet accord offrait un cadre pour la restauration et le développement de la production gazière en Syrie.