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La Syrie signe un accord d'exploitation gazière avec les sociétés américaines ConocoPhillips et Novatera Energy
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière nationale syrienne a signé un contrat de développement gazier avec les sociétés américaines ConocoPhillips et Novatera Energy afin de soutenir et d'accroître la production des gisements de gaz terrestres, a annoncé mardi le ministère.

Le ministre syrien de l'Énergie a déclaré que cet accord contribuerait à stimuler la production nationale de gaz et à renforcer l'approvisionnement énergétique, tandis que ConocoPhillips a indiqué que cet accord offrait un cadre pour la restauration et le développement de la production gazière en Syrie.

Syrie

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