La Syrie signe un accord avec ConocoPhillips et Novaterra pour relancer la production de gaz

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La Compagnie pétrolière syrienne, la société américaine ConocoPhillips (COP.N), et la société énergétique Novaterra ont signé mardi à Damas un accord visant à exploiter de nouveaux gisements de gaz et à accroître la production des gisements existants, selon un communiqué conjoint. Les infrastructures énergétiques syriennes ont été ravagées par la guerre civile qui a duré près de 14 ans et ne produisent désormais qu’une fraction de l’électricité dont le pays a besoin. La production nationale de gaz naturel aurait chuté de 8,7 milliards de mètres cubes en 2011 à 3 milliards de mètres cubes en 2023. Les trois entreprises avaient signé en novembre un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération dans le secteur gazier.

Le ministre syrien de l’Énergie, Mohamed al-Bashir, a déclaré mardi que cet accord visait à améliorer la stabilité du réseau électrique syrien et à contribuer à la reprise économique du pays. Il n’a pas précisé quels gisements étaient spécifiquement concernés. "Nous étions présents dans le pays il y a plusieurs décennies, et cela marque le retour de notre entreprise en Syrie en partenariat avec NovaTerra", a déclaré Ryan Lance, président-directeur général de ConocoPhillips, lors d’une conférence de presse à Damas.

"Nous espérons accroître la production de gaz dans le pays, et j’espère que cela ira au-delà pour déboucher sur quelque chose d’encore plus important pour notre entreprise et pour la Syrie", a ajouté M. Lance. ConocoPhillips était présente en Syrie jusqu’à il y a environ deux décennies. En mai, elle a signé un accord avec le géant pétrolier français TotalEnergies (TTEF.PA), QatarEnergy et la Syrian Petroleum Company afin de lancer une étude technique de la zone offshore du bloc 3, près de la ville côtière syrienne de Lattaquié.

Alex Macdonald, directeur général de Novaterra Energy, a déclaré aux journalistes à Damas que la société allait proposer "des formations et donner accès à des logiciels et technologies de pointe" afin de développer ses activités en Syrie.

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a ensuite reçu au palais présidentiel M. Lance, M. Macdonald et l’homme d’affaires syrien Ayman Asfari, qui figure parmi les administrateurs de Novaterra.

Le directeur général de la Compagnie pétrolière syrienne, Youssef Qabalawi, avait déclaré l’année dernière que cet accord viserait à augmenter la production de gaz de 4 à 5 millions de mètres cubes par jour en l’espace d’un an.