La Syrie resserre son étau après le retrait des Kurdes et l'évasion de prisonniers de l'EI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les forces dirigées par les Kurdes acceptent de se retirer après des jours de combat

*

Les tensions se poursuivent alors que les parties s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu

*

Les journalistes de Reuters voient les forces gouvernementales à Raqqa et dans le champ pétrolifère de Deir al-Zor

(Ajoute des récits contradictoires sur l'attaque de la prison dans les paragraphes 3-4, 10-13) par Karam al-Masri et Khalil Ashawi

Les troupes gouvernementales syriennes ont resserré leur emprise lundi sur une partie du territoire du nord et de l'est après son abandon soudain par les forces kurdes, un changement spectaculaire qui a consolidé le pouvoir du président Ahmed al-Sharaa.

Un jour après que les Forces démocratiques syriennes (FDS), dirigées par les Kurdes et qui étaient autrefois le principal allié des États-Unis en Syrie, aient accepté de quitter de grandes parties de la Syrie en vertu d'un cessez-le-feu, l'armée syrienne a déclaré qu'un "certain nombre" de militants de l'État islamique s'étaient échappés d'une prison qui était sous le contrôle des FDS dans la ville de Shaddadi, dans l'est du pays.

Les FDS ont déclaré avoir perdu le contrôle de la prison à la suite d'une attaque des combattants gouvernementaux. L'armée syrienne a nié avoir attaqué la prison et a déclaré que ses forces travailleraient à sécuriser la prison et à réarrêter les évadés, accusant les FDS de les avoir libérés.

Les FDS ont déclaré que la prison de Shaddadi avait accueilli des milliers de militants. L'armée n'a pas précisé combien de détenus de l'EI s'étaient enfuis.

Le retrait des FDS marque le plus grand changement dans la carte du contrôle de la Syrie depuis que les combattants islamistes dirigés par Sharaa ont renversé le président Bachar el-Assad en 2024, faisant pencher la balance du pouvoir du côté de Sharaa après des mois d'impasse dans les pourparlers avec les FDS sur les demandes du gouvernement pour que ses forces fusionnent complètement avec Damas.

Après plusieurs jours de combats avec les forces gouvernementales, les FDS ont accepté dimanche de se retirer de Raqqa et de Deir al-Zor, deux provinces à majorité arabe qu'elles contrôlaient depuis des années et où se trouvent les principaux champs pétrolifères de Syrie .

LES TROUPES GOUVERNEMENTALES SE DÉPLOIENT DANS LES CHAMPS PÉTROLIERS, À RAQQA

La Turquie , qui a envoyé à plusieurs reprises des forces dans le nord de la Syrie pour limiter le pouvoir kurde depuis 2016, a salué l'accord signé par son allié Sharaa et le commandant des FDS Mazloum Abdi. Le président turc Tayyip Erdogan a insisté sur la mise en œuvre rapide de l'accord qui prévoit l'intégration complète des combattants kurdes dans les forces armées syriennes.

Les FDS, dirigées par la milice kurde YPG, ont pris le contrôle d'au moins un quart du territoire syrien pendant la guerre civile de 2011-2024, tout en luttant avec le soutien des troupes américaines contre l'État islamique. Les États-Unis, qui ont depuis établi des liens étroits avec Sharaa sous la présidence de Donald Trump, ont été étroitement impliqués dans la médiation entre les parties.

Le bureau des médias des FDS a déclaré dans un communiqué que la prison de Shaddadi - l'une des trois sous son contrôle dans la région de Hasakah - avait subi des attaques répétées de la part des "factions de Damas", et que des dizaines de combattants des FDS avaient été tués ou blessés en la défendant.

Le communiqué ajoute que la coalition dirigée par les États-Unis contre l'État islamique n'est pas intervenue malgré des appels répétés à une base de la coalition située à proximité. Le commandement central de l'armée américaine n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel.

Dans son démenti du récit des FDS, le ministère syrien de la Défense a déclaré que les forces de l'armée avaient contourné Shaddadi, conformément aux plans de déploiement, et offert de l'aide aux forces des FDS qui se trouvaient à l'intérieur.

Le ministère a également démenti un récit des FDS faisant état d'affrontements entre les forces gouvernementales et les FDS près d'une prison à Raqqa, qui, selon les FDS, accueillait des détenus de l'EI. Il a déclaré que l'armée était arrivée "à proximité de la prison d'al-Aqtan (...) et avait commencé à la sécuriser, ainsi que ses environs, malgré la présence des forces des FDS à l'intérieur".

Les FDS ont déclaré que neuf de leurs combattants avaient été tués et 20 blessés dans les affrontements autour d'al-Aqtan.

La province de Hasakah, qui reste en grande partie sous le contrôle des FDS, abrite la ville à majorité kurde de Qamishli, les principales prisons accueillant les détenus de l'État islamique, ainsi qu'un camp abritant des milliers de prisonniers liés à l'EI.

LES FORCES GOUVERNEMENTALES SE DÉPLOIENT

Les journalistes de Reuters ont vu des forces gouvernementales déployées dans la ville de Raqqa, que les FDS avaient reprise à l'État islamique en 2017, et dans des installations pétrolières et gazières dans la province orientale de Deir al-Zor - deux zones que les forces kurdes tenaient depuis des années.

Cette opération fait suite au retrait des forces kurdes des quartiers de la ville d'Alep qu'elles contrôlaient depuis des années après les combats qui s'y sont déroulés au début du mois.

L'accord en 14 points publié par la présidence syrienne porte la signature de Mazloum Abdi et celle d'Ahmed al-Sharaa.

Il stipule que les prisons, ainsi que tous les points de passage frontaliers et les champs de pétrole et de gaz, passeront sous le contrôle du gouvernement, ce à quoi les FDS s'opposaient depuis longtemps.

La date de la remise des prisons et des camps n'a pas été annoncée.

Mazloum Abdi, le commandant des FDS, a confirmé dimanche que les FDS avaient accepté de se retirer des provinces de Deir al-Zor et de Raqqa.

Mazloum Abdi a déclaré qu'il devait rencontrer Ahmed al-Sharaa à Damas lundi et qu'il partagerait les détails de l'accord avec le public après son retour dans les territoires tenus par les FDS, ont rapporté les médias kurdes.

L'accord stipule que toutes les forces des FDS seront intégrées aux ministères de la défense et de l'intérieur en tant qu'"individus" et non en tant qu'unités, comme le souhaitaient les FDS.

Il engage les FDS à expulser toutes les personnalités non syriennes affiliées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe militant kurde qui a mené une insurrection de plusieurs décennies en Turquie.

Des personnalités du parti AK d'Erdogan ont déclaré que cette décision levait un obstacle majeur au processus de paix entre la Turquie et les militants du PKK.