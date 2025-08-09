 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 743,00
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Syrie ne participera pas aux réunions à Paris avec les FDS - Sana
information fournie par Reuters 09/08/2025 à 11:33

La Syrie ne participera pas aux réunions prévues à Paris avec les Forces démocratiques syriennes (FDS), mouvement à dominante kurde, a rapporté samedi l'agence de presse officielle Sana, citant une source gouvernementale, ce qui jette un doute sur un accord d'intégration signé par les deux parties en mars.

Selon cette source, un forum organisé vendredi par les FDS, mouvement soutenu par les Etats-Unis, a appelé à la révision de la déclaration constitutionnelle publiée en début d'année par le président syrien par intérim, Ahmed al Charaa. Celui-ci a pris la tête du pays à la suite de la chute en décembre dernier du président Bachar al Assad, chassé du pouvoir par une coalition de rebelles.

La source précise que cet appel enfreint l'accord passé en mars entre le gouvernement syrien et le groupe pour intégrer les entités contrôlées par les FDS dans les institutions du nouvel Etat syrien. Les participants au forum ont également critiqué le nouveau gouvernement syrien à la suite des heurts survenus en juillet dans la province de Soueida, dans le sud de la Syrie.

"La déclaration constitutionnelle actuelle ne répond pas aux aspirations du peuple syrien (...) elle devrait être révisée pour garantir un processus participatif plus large et une représentation équitable dans la période de transition", peut-on lire dans le communiqué final publié à l'issue de ce forum.

L'accord de mars vise à reconstruire un pays fracturé par 14 années de guerre, ouvrant la voie à la fusion des forces dirigées par les Kurdes qui contrôlent un quart de la Syrie. Le texte ne précise toutefois pas la manière dont les FDS seraient fusionnées avec les forces armées syriennes. Les FDS ont précédemment déclaré que leurs forces devaient adhérer en bloc, tandis que Damas souhaite qu'elles adhèrent individuellement.

Damas ne participera pas à des négociations avec quiconque cherche à "faire revivre l'ère de l'ancienne région", indique la source à l'agence Sana.

Selon elle, le forum ressemblait à une tentative de présentation de propositions contraires à l'accord de mars.

L'agence ne donne pas d'autres détails sur ces réunions prévues à Paris qui n'avaient jusqu'ici jamais été rendues publiques. Ahmed al Charaa a été reçu à Paris par Emmanuel Macron en mai dernier.

Selon la source, les FDS sont soupçonnés d'héberger des "personnalités séparatistes engagées dans des actes hostiles".

Le conflit en cours est le dernier en date entre le gouvernement syrien et les FDS après des affrontements entre le groupe et les forces gouvernementales au début du mois.

(Reportage Menna Alaa El-Din et Ahmed Tolba, version française Claude Chendjou)

Syrie

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,08 USD Ice Europ -0,50%
Pétrole WTI
63,36 USD Ice Europ -0,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un hélicoptère de la Sécurité civile déverse sa cargaison d'eau près du village de Coustouge, dans l'Aude touchée par des incendies, le 8 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    L'incendie de l'Aude "pas maîtrisé" avant dimanche soir
    information fournie par AFP 09.08.2025 13:06 

    L'incendie dans le massif des Corbières, qui a parcouru 16.000 hectares et mobilise toujours 1.400 pompiers samedi, ne sera pas sous contrôle avant dimanche en fin de journée, selon les pompiers qui s'attendent à une fin de weekend difficile. "Le feu est fixé mais ... Lire la suite

  • Un homme s'abrite du soleil à l'ombre d'un arbre sur une rive du lac du Bourget, au Bourget-du-Lac, en Savoie le 8 août 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    La vague de chaleur accable le sud de la France
    information fournie par AFP 09.08.2025 12:49 

    Plans d'eau et grottes pris d'assaut: le sud de la France est en proie à une nouvelle vague de chaleur, la deuxième de cet été, et qui devrait s'étendre encore dimanche et au-delà. De la Dordogne à la Haute-Savoie en passant par le Cantal et la Drôme, une vaste ... Lire la suite

  • Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev (à gauche) et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian (à droite) se serrent la main en présence du président américain Donald Trump, le 8 août 2025 à la Maison Blanche ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump assure avoir "définitivement" réconcilié l'Azerbaïdjan et l'Arménie
    information fournie par AFP 09.08.2025 12:34 

    L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés vendredi à Washington à "cesser définitivement", selon Donald Trump, le conflit territorial qui les oppose depuis des décennies. A ses côtés à la Maison Blanche, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre ... Lire la suite

  • Un autocar de la compagnie allemande FlixBus passe devant le Palais Garnier, le 19 mai 2015 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Dix ans après, le succès populaire des "cars Macron" malgré des infrastructures obsolètes
    information fournie par AFP 09.08.2025 11:56 

    "Les +cars Macron+ n'ont pas été accompagnés des +gares Macron+.": depuis dix ans, les liaisons longue distance en bus sont un succès populaire, mais elles restent confrontées à des infrastructures obsolètes pour satisfaire les besoins des clients et permettre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank