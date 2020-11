Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Syrie dénonce des frappes israéliennes dans le sud de Damas Reuters • 25/11/2020 à 00:22









AMMAN, 25 novembre (Reuters) - L'armée syrienne a déclaré mercredi matin qu'Israël a mené des frappes aériennes contre une zone en périphérie de la capitale Damas où, selon des transfuges militaires, les troupes iraniennes sont présentes en nombre. Il s'agit de la deuxième offensive aérienne menée par l'Etat hébreu en Syrie en l'espace d'une semaine, après des frappes ayant coûté la vie à trois militaires selon l'agence de presse officielle syrienne Sana. Dans un communiqué, l'armée syrienne a indiqué que Tsahal a mené ses frappes depuis le plateau du Golan et a causé seulement des dégâts matériels. Selon des transfuges de l'armée, l'offensive avait pour cible une base militaire située à proximité du côté syrien du Golan, le long de la frontière avec Israël. Israël, qui considère l'Iran comme sa principale menace dans la région, intervient régulièrement en Syrie avec des attaques contre des cibles iraniennes et des milices pro-iraniennes, comme le Hezbollah libanais, qui soutiennent le régime du président syrien Bachar al Assad. (Suleiman al Khalidi; version française Jean Terzian)

