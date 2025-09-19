La suspension de Jimmy Kimmel remet Disney sur la sellette ; les écrivains protestent

Des scénaristes de cinéma et de télévision ont organisé une manifestation pour la liberté d'expression à New York vendredi pour protester contre la suspension par Disney de l'animateur de talk-show Jimmy Kimmel et les efforts du président Donald Trump pour punir les radiodiffuseurs qui parlent mal de lui ou de son allié assassiné, le militant de droite Charlie Kirk.

ABC, le réseau de télévision appartenant à Walt Disney Co

DIS.N , a suspendu pour une durée indéterminée "Jimmy Kimmel Live!" cette semaine, après que Kimmel a parlé de Kirk et s'est moqué du président lors de son monologue d'ouverture de l'émission de lundi.

Certains conservateurs ont été scandalisés par ce monologue. Le chef de la Commission fédérale des communications nommé par Trump a menacé de prendre des mesures réglementaires, alarmant les démocrates et les groupes de défense des droits civils qui ont accusé l'administration Trump de déployer des efforts inconstitutionnels pour censurer les médias critiques. Les propriétaires de nombreuses chaînes de télévision locales affiliées à ABC ont déclaré qu'ils ne diffuseraient pas l'émission tant que Kimmel n'aurait pas présenté ses excuses à la famille de Kirk.

Disney a déjà été la cible des conservateurs, notamment lors d'une bataille politique acharnée en 2022 à propos d'une loi de Floride qui limitait les discussions en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. La première réaction du géant du divertissement avait irrité nombre de ses employés, ce qui avait poussé le directeur général de l'époque, Bob Chapek, à adopter une position plus critique qui s'était heurtée au gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis.

Vendredi, à Manhattan, des dizaines de scénaristes de cinéma et de télévision, dont certains sont employés par ABC, ont défilé sur le trottoir devant le gratte-ciel du centre-ville où Disney a ses bureaux pour "protéger la liberté d'expression" lors d'un rassemblement organisé par leur syndicat, la Writers Guild of America (WGA).

Lors d'un rassemblement organisé par la WGA à Los Angeles jeudi, environ 150 manifestants ont protesté devant le studio hollywoodien où est enregistré "Jimmy Kimmel Live!", brandissant des pancartes disant: "Ne vous agenouillez pas devant Trump", "Résistez au fascisme" et "Éteignez la souris".

Trump, lui-même ancien animateur de télévision à succès, a pris la parole à plusieurs reprises lors d'une visite d'État en Grande-Bretagne cette semaine pour saluer la suspension de Kimmel, qualifiant l'humoriste de Los Angeles de sans talent et le dénonçant pour avoir dit "une chose horrible à propos d'un grand monsieur connu sous le nom de Charlie Kirk."

Kimmel, qui se moque souvent de Trump, a déclaré dans son monologue que les alliés de Kirk utilisaient le meurtre sur scène de l'activiste de 31 ans la semaine dernière pour "marquer des points politiques." Kimmel s'est également moqué de Trump pour avoir transformé une question sur son chagrin pour Kirk en une joyeuse promotion pour sa future salle de bal à la Maison-Blanche.

"Ce n'est pas ainsi qu'un adulte pleure le meurtre de quelqu'un qu'il appelait un ami", a déclaré Kimmel. "C'est comme ça qu'un enfant de quatre ans pleure un poisson rouge."

Kimmel n'a pas fait de commentaire public depuis sa suspension, et l'avenir de son émission reste incertain .

Trump s'est également plaint aux journalistes lors de son retour aux États-Unis que les chaînes de télévision "étaient à 97 % contre moi" et ne lui faisaient que de la mauvaise publicité.

"Je pense qu'il faudrait peut-être leur retirer leur licence", a déclaré Trump. La loi fédérale interdit à la FCC de révoquer la licence d'un radiodiffuseur en cas de couverture négative ou d'autres discours qui déplaisent au gouvernement.

Le chef de la minorité du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que Trump devrait limoger le président de la FCC, Brendan Carr, en le qualifiant de "l'une des plus grandes menaces pour la liberté d'expression que l'Amérique ait jamais connue."

"Nous n'allons pas rester les bras croisés et regarder Trump s'engager dans ce ciblage et ces représailles contre toute forme de liberté d'expression qu'il n'aime pas entendre", a déclaré Schumer à la presse vendredi.

Carr a déclaré jeudi qu'il "n'allait nulle part" et a promis de poursuivre son travail en s'attaquant aux entreprises de médias et en défendant "l'intérêt public."