LA SUISSE SANCTIONNE CRÉDIT AGRICOLE DANS UNE ENQUÊTE EURIBOR (Reuters) - La Suisse a annoncé mardi des sanctions de 4,5 millions de francs (4,2 millions d'euros) contre Crédit Agricole et de presque 2 millions contre HSBC France dans le cadre d'un accord à l'amiable destiné à mettre fin à une enquête sur les produits dérivés de taux d'intérêt en euro basés sur l'Euribor. Cette enquête a été ouverte en 2012 contre plusieurs banques et maisons de courtage en raison de manipulations présumées des taux d'intérêt de référence dans les transactions sur les produits dérivés de taux d'intérêt. Plusieurs accords assortis de sanctions avaient déjà été conclus avec divers établissements et la Commission suisse de la concurrence (Comco) a annoncé mardi avoir approuvé celui conclu par son secrétariat avec le Crédit Agricole et HSBC France. (version française Bertrand Boucey)

