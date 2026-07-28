La Suisse en tête d'affiche, Philips perd le contact

Les valeurs suisses sont en haut du classement ce matin avec Sika et Sulzer. Alors que Mercedes rassure le marché avec des résultats en hausse, Philips n'a pas réussi à convaincre. Game Workshop et Barclays sont victimes du même syndrome que les entreprises de semiconducteurs.

Actions en hausse :

Sika ( 6%) : le numéro un mondial des produits chimiques de construction profite de la publication de ses résultats semestriels, affichant une croissance de 4,0% en monnaies locales et dépassant sa cible stratégique. Fort de ces gains de parts de marché, le groupe relève ses perspectives de croissance annuelle à 3-6% en monnaies locales, rassurant les investisseurs sur la dynamique de l'exercice.

Mercedes-Benz ( 6%) : le constructeur automobile allemand grimpe après la publication de résultats semestriels en amélioration, malgré un abaissement des prévisions de ventes de voitures particulières pour 2026. Les investisseurs saluent la progression de la rentabilité, jugeant que la solidité opérationnelle compense la révision à la baisse des perspectives commerciales.

Sulzer ( 6%) : le titre du groupe industriel suisse salue des résultats semestriels encourageants, affichant une progression du bénéfice net malgré un repli du chiffre d'affaires. La meilleure rentabilité à mi-parcours rassure les investisseurs sur la capacité du groupe à préserver ses marges dans un environnement de demande modérée.

Orange ( 2%) : l'opérateur télécoms français renoue avec les bénéfices au premier semestre et relève ses objectifs annuels, portant sa cible de croissance d'EBITDA à plus de 4% et son flux de trésorerie organique à environ 4,3 milliards d'euros. La dynamique africaine et l'annonce d'une coentreprise de centres de données avec Morrison en France renforcent la confiance des investisseurs.

Actions en baisse :

Philips (-9%) : le groupe néerlandais d'équipements médicaux publie des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, mais le PDG reconnaît des retards de commandes aux Etats-Unis et des pressions persistantes en Chine. Ces vents contraires géographiques éclipsent la réaffirmation des perspectives de croissance pour 2026 et pèsent sur le titre.

Saipem (-6%) : le groupe parapétrolier italien est sanctionné pour un abaissement de ses prévisions de résultats pour 2026, imputé aux tensions persistantes au Moyen-Orient. La révision à la baisse efface l'effet rassurant de la confirmation des perspectives de chiffre d'affaires annuel.

Games Workshop group (-6%) : le fabricant de figurines Games Workshop déçoit malgré des résultats annuels en hausse, le marché ayant manifestement anticipé des performances plus solides que le chiffre d'affaires de 659,7 millions de livres sterling publié pour l'exercice 2026.

Barclays (-5%) : la banque britannique chute malgré des résultats semestriels solides, un bénéfice net en hausse de 36% au deuxième trimestre porté par le dynamisme de la banque d'investissement. L'annonce d'un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 1 milliard de livres sterling n'a pas suffi à entretenir l'enthousiasme des investisseurs.