La Suède rendra possible les paiements par carte hors ligne d'ici à la mi-2026

(Ajout d'un commentaire de Visa) par Anne Kauranen

La banque centrale suédoise a déclaré vendredi qu'elle avait convenu avec les sociétés de paiement de mettre en place, d'ici à la mi-2026, un système permettant aux Suédois de payer des biens essentiels avec des cartes de paiement fonctionnant hors ligne, en cas de perturbation des connexions Internet.

Les Suédois n'utilisent que rarement de l'argent liquide et les autorités craignent que les gens aient des difficultés à acheter des biens si les systèmes de paiement en ligne sont affectés par des problèmes techniques ou des actes de sabotage.

La Riksbank a déclaré dans un communiqué que les paiements seraient autorisés hors ligne avec des cartes de paiement physiques et des codes PIN.

"Le fait que le grand public puisse payer par carte, par exemple pour de la nourriture ou des médicaments, même en cas de panne grave de la communication de données, c'est-à-dire hors ligne, est une étape importante dans nos efforts accrus pour renforcer la préparation aux situations d'urgence", a déclaré le gouverneur de la Riksbank, M. Erik Thedeen.

Reuters a rapporté en mai que la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Estonie mettaient en place des systèmes de paiement par carte hors ligne en guise de solution de secours en cas de perte des connexions internet, y compris à la suite d'un sabotage.

Visa V.N a déclaré que l'expérience acquise dans d'autres pays européens montrait que les solutions de paiement hors ligne fonctionnaient, "même en cas de perturbation temporaire et généralisée de la connectivité".

"Nous sommes impatients de travailler avec la Riksbank et nos partenaires pour mettre en œuvre cette solution dans les mois à venir. Les gens s'attendent à juste titre à ce que les paiements fonctionnent à chaque fois, en toute sécurité", a déclaré Philip Konopik, Group Country Manager pour Visa dans les pays nordiques et baltes, dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.