La Suède et l'Allemagne signent une lettre d'intention sur la défense aérienne, annonce le gouvernement suédois

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Les gouvernements suédois et allemand ont signé une lettre d'intention concernant la défense aérienne, a déclaré mercredi le ministre suédois de la Défense, ajoutant que l'Allemagne était intéressée par une collaboration avec le SAABb.ST suédois Saab pour la conception de nouveaux avions de chasse.

Le ministre de la Défense, Pal Jonson, a déclaré avoir signé cet accord mercredi lors du sommet de l'Otan à Ankara avec son homologue allemand, Boris Pistorius.

Saab a récemment dévoilé la dernière version de l’avion de chasse Gripen , qui sera utilisé par l’armée de l’air ukrainienne . M. Jonson a indiqué que plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, avaient manifesté leur intérêt pour une collaboration avec Saab.

“Cela s’explique par le fait que nous sommes l’un des deux pays d’Europe, avec la France, capables de produire, de concevoir et de mettre au point de nouveaux avions de chasse,” a-t-il déclaré.

Reuters avait rapporté en juin qu’Airbus AIR.PA se tournait de plus en plus vers la société suédoise Saab comme futur partenaire privilégié après l’échec d’un programme franco-allemand de chasseurs.

M. Jonson a également indiqué qu’une collaboration pourrait voir le jour dans le domaine des systèmes sans pilote, dans le cadre du projet dit “loyal wingman”.