La stratégie Franklin Templeton Social Infrastructure dépasse 1 milliard d’euros d’investissements

(AOF) - Franklin Templeton annonce qu'après la finalisation de quatre transactions en 2025, sa stratégie diversifiée Social Infrastructure, destinée aux investisseurs européens, a désormais réalisé un total de 32 transactions pour une valeur brute des actifs supérieure à 1 milliard d’euros depuis son lancement en 2018. La stratégie, gérée par Franklin Real Asset Advisors (FRAA), est classée article 9 au titre du règlement SFDR et vise à générer un impact social positif tout en offrant un rendement financier conforme au marché.

Soutenus par des investisseurs institutionnels provenant de neuf pays, les quatre nouveaux investissements comprennent des portefeuilles de résidences pour personnes âgées au Royaume-Uni et en France, une clinique psychiatrique à Paris et un établissement d'enseignement supérieur à Toulouse.

Ces acquisitions, sécurisées par des baux à long terme, contribuent à un portefeuille bien diversifié et à fort impact, couvrant huit pays européens et cinq secteurs d'infrastructures sociales.

En outre, l'équipe d'investissement de FRAA dispose d'un pipeline robuste de plus de 1,2 milliard d'euros d'opportunités d'investissement à travers l'Europe et prévoit de réaliser de nouvelles acquisitions dans les mois à venir.