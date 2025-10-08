Puces : les États-Unis accusent des entreprises européennes et japonaises de vendre des technologies de pointe à des entreprises liées à l'armée chinoise

Le Parlement américain s'inquiète de transferts de technologies américaines, européennes et japonaises dans le domaine hautement technologique des machines destinées à usiner les puces électroniques.

Un semiconducteur. ( AFP / SAM PANTHAKY )

Un rapport parlementaire américain publié mardi 7 octobre souligne les liens économiques et technologiques de cinq grands fabricants d'équipements pour semi-conducteurs, dont l'européen ASML, et des entreprises considérées comme une menace pour la sécurité des États-Unis, qui ont bénéficié de transferts de technologies de pointe.

Ce rapport, publié par une commission spéciale sur la concurrence "entre les États-Unis et le Parti communiste chinois", met en lumière l'ampleur des liens commerciaux qui persistent, malgré les restrictions américaines, entre la Chine et l'industrie mondiale des puces, cruciales dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

La Chine représente ainsi 39% du revenu des cinq principaux fabricants de machines-outils très rares et complexes destinées à l'usinage des puces électroniques, selon ce document.

Il cite les sociétés américaines Applied Materials, KLA Corporation et Lam Research. Mais il épingle surtout le néerlandais ASML et le japonais Tokyo Electron, accusés d'avoir profité d'un renforcement des restrictions d'exportations américaines à des entreprises chinoises pour augmenter très fortement leurs ventes à ces dernières. Cinq entreprises chinoises, soupçonnées par Washington d'être liées à l'armée, figuraient parmi les 30 principaux clients de ces fournisseurs entre 2022 et 2024. Parmi elles se trouve SMIC, principal fabricant chinois de puces.

Vers une industrie autonome des semi-conducteurs chinois

En 2024, ASML a notamment vendu 70 % de ses systèmes de lithographie par ultraviolets (DUV) à la Chine, contre 26 % en 2022, selon le rapport. Ces outils sophistiqués sont indispensables pour graver les circuits sur les plaquettes de silicium des semi-conducteurs, utilisés dans l'IA et le développement militaire.

"La Chine met tout en œuvre pour développer une industrie nationale de semi-conducteurs qui soit autonome ", prévient le rapport, soulignant que cette technologie pourrait être utilisée pour des projets militaires menaçant les États-Unis. "Les fabricants de machines-outils vendent de quoi forger des armes et des outils de surveillance du futur", alerte-t-il notamment.

Les livraisons de ces équipements sont cruciales pour les efforts chinois visant à contourner les restrictions américaines et rester à la pointe de la course à l'IA.

La commission recommande de limiter drastiquement les exportations à la Chine en étendant les restrictions non plus seulement aux composants des puces les plus avancées mais, en amont, à tous les outils de fabrication de ces composants.

Les parlementaires américains appellent également à une meilleure harmonisation des contrôles à l'exportation entre les alliés des États-Unis, en particulier les Pays-Bas et le Japon.